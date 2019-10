Maria Stefania Di Renzo, moglie Tersigni/ “Alimentiamo il rapporto ogni giorno”

Maria Stefania Di Renzo è la moglie di Alessandro Tersigni, l’attore de “Il Paradiso delle Signore” tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier su Rai1. Dal 2010 la coppia è felicemente legata e insieme hanno anche avuto uno splendido bambino che ha cambiato, in meglio, le loro vite. La ex concorrente della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi ha incontrato Alessandro nel 2010 e da nove anni i due sono inseparabili pur mantenendo sempre un profilo basso dal punto di vista del gossip non essendo interessati a comparire sui giornali. La coppia, infatti, predilige una vita privata lontana dal clamore mediatico e dalle telecamere come ha più volte raccontato lo stesso attore: “ci tengo a dividere la mia vita privata da quella pubblica”. Nel 2016 Alessandro e Maria Stefano hanno deciso di sposarsi e l’anno dopo è arrivato il tanto desiderato figlio che ha letteralmente rivoluzionato la vita dell’ex concorrente del Grande Fratello: “Non credevo di potermi innamorare di nuovo così tanto. Mi basta guardalo per sentirmi un uomo migliore”.

Maria Stefania Di Renzo e Alessandro Tersigni: secondo figlio in arrivo?

Nove anni d’amore, un matrimonio e un figlio. Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente di Amici 2, e Alessandro Tersigni ex concorrente del GF oggi attore di successo sono più innamorati che mai. Al punto da pensare seriamente di fare un secondo figlio come ha dichiarato durante un’intervista l’attore de “Il paradiso delle signore”: “ci piacerebbe, ma intanto ci godiamo il piccolo di casa”. Alla soglie dei 40 anni l’attore ha raccontato di voler partire con la moglie per un breve viaggio con direzione Parigi per celebrare il compleanno, ma anche il loro amore. Una storia d’amore che l’attore alimenta ogni singolo giorno: “In coppia sono un uomo che sa ascoltare e che ha il dono di capire se ha torto o ragione. Sono uno che sa chiedere scusa e che cerca di alimentare il rapporto ogni giorno. In che modo? Mettendo un post it dietro la porta o sul volante della macchina se so che la mia donna dovrà usarla per andare a insegnare gyrotonic. Mando dei fiori a casa in un giorno qualsiasi, organizzo feste a sorpresa e non manco mai di fare una telefonata. Sono cose che fanno bene al matrimonio”. Sul figlio, invece, ha sottolineato: “non sono un papà apprensivo. Ci tengo a far scoprire il mondo a mio figlio lasciandolo libero”.

