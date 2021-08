Maria Stuarda la regina scozzese, Rete 4/ Un po’ di storia nel pomeriggio di Mediaset

Maria Stuarda, la regina scozzese: protagonista Vanessa Redgrave

Maria Stuarda, regina di Scozia va in onda oggi, 20 agosto 2021, su Rete 4 a partire dalle ore 16.00. Si tratta di un film del 1971 prodotto da Hal B. Wallis ci racconta, ancora una volta, la romantica e sofferta vita di chi provò a portare la monarchia nel nord del Regno Unito lottando contro la corona inglese. Il film è una libera interpretazione della produzione di quelle vicende epocali. Protagonista assoluta del film, nel ruolo della Regina di Scozia, la fantastica Vanessa Redgrave, una carriera iniziata nella sua Inghilterra già negli anni ’60, attrice che ricordiamo amabilmente per ‘I seicento di Balaklava (The Charge of the Light Brigade)’, ‘Blow Up’, magistralmente diretta dal nostro Michelangelo Antonioni, ‘Assassinio sull’Orient Express (Murder on the Orient Express)’ diretta da Sidney Lumet, uno dei capisaldi della letteratura di Agatha Christie, ‘Riccardo III – Un uomo, un re (Looking for Richard)’ in questo caso diretta dal collega Al Pacino, oppure nel meraviglioso e prluripremiato thriller ‘Il senso di Smilla per la neve (Smilla’s Sense of Snow)’.

Il Bisbetico Domato, Rete 4/ Streaming film, Adriano Celentano firma colonna sonora

In ‘Maria Stuarda, regina di Scozia’, la vediamo assieme a Glenda Jackson, la sua antagonista naturale nel ruolo di Elisabetta I, regina d’Inghilterra, un’attrice degna di essere ricordata soprattutto per ‘Una romantica donna inglese (The Romantic Englishwoman)’, ‘Sarah Bernhardt – La più grande attrice di tutti i tempi (The Incredibile Sarah)’, ‘Terapia di gruppo (Beyond Therapy)’ di Altman assieme a Jeff Goldblum, un’artista che si è ben mossa tra Regno Unito e Stati Uniti.

Doppio sospetto, Rai 3/ Streaming film: l'orrore nelle crepe di un'amicizia speculare

Maria Stuarda, la regina scozzese: la trama del film

Maria Stuarda, Regina di Scozia, vive tutto sommato felice il suo amore alla corte di Francia assieme a Francesco II, re di Francia, figlio di Caterina De’ Medici. Alla morte del figlio, la nobildonna di origini toscane non vuole più a corte quella donna cristiana proveniente dalla ‘rozza’ Scozia e Maria Stuarda è costretta al ritorno in terra natale. Ritornata in Scozia la Regina è ora sola, cattolica in un’isola prevalentemente protestante, con tutte le complicanze del caso.

Inoltre la cugina, Elisabetta I, Regina d’Inghilterra, vuole a tutti i costi imporre la propria supremazia sino all’estremo nord dell’isola britannica pur sapendo che avrebbe dovuto per questo scontrarsi con la cugina reale e cattolica. In ogni caso, come in tutte le casate reali, anche per Maria Stuard inizia un periodo torbido, fatto di soprusi e sotterfugi, come il suo amore per il parente Henry Darnley, un giovane borioso, il quale, divenuto scomodo alla Corona, verrà ucciso impiccato per mantenere l’orgoglio della Regina inalterato. Da quel momento alla forca la vita della Regina di Scozia sarà un’altalena alle volte di disperazione.

ROSAMUNDE PILCHER UNA VITA IN DISCUSSIONE/ Su Canale 5 il film girato in Cornovaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA