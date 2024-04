Maria Stuarda, regina di Scozia, Rete 4 ore 14.05/ Biopic con Vanessa Redgrave, oggi 28 aprile 2024

Maria Stuarda, regina di Scozia, con Vanessa Redgrave

Domenica 28 aprile, nel pomeriggio di Rete 4, alle 14,05, verrà trasmesso il film storico e biografico Maria Stuarda, regina di Scozia, del 1971. Il film è ispirato alle vicende reali della regnante scozzese. Il titolo originale del film è Mary, Queen of Scots, ed è stato diretto dal regista Charles Jarrott, il cui esordio nel cinema avvenne nel 1969 con un altro film storico, Anna dei mille giorni. Le musiche sono di John Barry e gli valsero una candidatura al Premio Oscar come migliore colonna sonora drammatica. La costumista è la britannica Margaret Furse, insignita del Premio Oscar, l’anno prima del film, ossia nel 1970.

La protagonista del film Maria Stuarda, regina di Scozia è Vanessa Redgrave, candidata all’Oscar per questo film, ma lo vinse nel 1978 per la sua interpretazione in Giulia di Fred Zinneman. Completano il cast Glenda Jackson, Nigel Davenport, Patrick McGoohan e Vernon Dobtcheff.

La trama del film Maria Stuarda, regina di Scozia: intrighi e passioni di corte

Maria Stuarda, regina di Scozia racconta la travagliata ed affascinante vita della regina di Scozia Maria Stuarda, donna bella e giovane moglie del sovrano di Francia Francesco II. La sua esistenza cambierà direzione in modo radicale quando, all’indomani della morte del re francese, diventa vedova.

Osteggiata da sua suocera Caterina de’ Medici, Maria abbandona la Francia per tornare in Scozia, la terra che le ha dato i natali. Da lì sarà coinvolta in una serie di intrighi, amori e lotte per il potere. La regina di fede cattolica, si scontrerà con la fede protestante del popolo scozzese, incarnando invece lo spirito del cattolicismo inglese. Pericoloso, inoltre, il legame con la reggente britannica Elisabetta I di Inghilterra, sua cugina, insofferente della nobiltà e della beltà di Maria.

Il timore della regina inglese era che Maria Stuarda potesse usurparle il suo titolo di regina. La donna prima intreccia una storia d’amore con Lord Henry Darnely, suo cugino, una passione che si rileva deludente a causa dell’oscuro carattere dell’uomo. Questa relazione pericolosa finirà con l’omicidio del Lord per mano del Conte di Bothwell, che verrà sposato dalla regina scozzese. Un matrimonio ostacolato dalla Scozia intera al punto che la coraggiosa regnante sceglierà di rinunciare al trono.

Per la loro storia il futuro riserva un destino molto amaro: lui muore in galera, lei invece dopo essere stata fatta prigioniera chiederà aiuto all’insidiosa Elisabetta, la quale anzichè aiutarla non esiterà a farla arrestare. Dopo una lunga detenzione Maria Stuarda verrà condannata a morte, rea di aver ordito completti contro sua cugina. Nonostante lo scontro tra le due potenti donne, Maria avrà una rivincita postuma: suo figlio Giacomo salirà sul trono all’indomani della morte di Elisabetta che non aveva alcun erede.











