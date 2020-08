Maria Stuarda, regina di Scozia/ Su Rete 4 il film con Vanessa Redgrave

Maria Stuarda, regina di Scozia sarà trasmesso da Rete 4 oggi, venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 16. Il film è stato realizzato nel 1971 nel Regno Unito e tratto da una sceneggiatura di John Hale. La produzione è stata gestita da Hal B. Wallis, con il montaggio di Richard Marden, la fotografia di Christopher Challis, le musiche di John Barry e i costumi di Margaret Furse. La regia è stata affidata dall’inglese Charles Jarrott, che nella sua carriera ha diretto anche Anna dei mille giorni, Il ragazzo del mare, L’ultimo viaggio dell’arca di Noè e Nato per vincere. Protagonista principale è invece l’interprete Vanessa Redgrave, che ha vinto un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1978, per Giulia, su sei nomination. Tra gli altri suoi successi sul grande schermo, segnaliamo Isadora, I bostoniani e Casa Howard. È stata coadiuvata da Glenda Jackson, a sua volta detentrice di due ambite statuette grazie ai suoi ruoli in Donne in amore (1971) e Un tocco di classe (1974). Presente anche l’americano Patrick McGoohan, famoso soprattutto per la serie Colombo. Ci sono anche Timothy Dalton, Nigel Davenport, Trevor Howard, Ian Holm e Daniel Massey.

Maria Stuarda, regina di Scozia: la trama del film

La trama di Maria Stuarda, regina di Scozia vede come protagonista la giovane Maria Stuarda, sposata con il re della Francia Francesco II. Alla morte di quest’ultimo, la ragazza viene cacciata dalla corte di Caterina de’ Medici e torna nella sua Scozia. Le difficoltà del suo nuovo regno sono molteplici, dato che lei è di religione cattolica e deve guidare un paese dalla maggioranza protestante. Inoltre, deve avere a che fare con la regina d’Inghilterra Elisabetta, sua cucina che è notevolmente invidiosa di lei. Maria si innamora di Henry Darnley, il suo cugino molto gentile ma piuttosto stupido e persino violento. Poco prima che nasca il loro erede al trono, Giacomo, Henry viene ammazzato in seguito ad una congiura, guidata dal Conte di Bothwell. Maria si innamora anche di quest’ultimo e lo sposa, andando contro il suo stesso paese. Il fratello di Maria, Giacomo Stuart, guida la nuova rivolta. Lei decide di abdicare e salva il suo amato Henry, che però viene rinchiuso in un carcere in Danimarca e muore di follia. Torna in Inghilterra, chiede aiuto ad Elisabetta, ma viene rinchiusa a sua volta per vent’anni. Quindi, prende parte ad un complotto contro Elisabetta, che viene condannata a morte. Sul trono salirà proprio Giacomo.



