Maria Teresa, chi è la mamma di Gianluca Vialli/ Vola a Londra: “mai solo durante le feste”

La mamma di Gianluca Vialli a Londra

Sei giorni fa Gianluca Vialli aveva annunciato di dover prendere una pausa dagli impegni con la Nazionale Italiana per affrontare una nuova fase della malattia, un tumore al pancreas. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria è stato ricoverato in una clinica di Londra per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Il Corriere della Sera rivela che anche la signora Maria Teresa, mamma 87enne di Vialli, è arrivata in Inghilterra per stare vicino al figlio: “Sabato anche la mamma del calciatore Maria Teresa, 87 anni è partita da Cremona per andare a trovare il figlio in Inghilterra insieme al fratello Nino dato che Gianluca non sarà in grado di raggiungerli per Natale. Mamma e fratello sono poi rientrati a casa già ieri sera. Il piano dei familiari però è quello di cercare di non lasciare Gianluca mai solo a Londra durante le feste. Infatti già domani potrebbe partire per Londra per andare a trovarlo la sorella Mila”.

Maria Teresa e Gianfranco Vialli, sono i genitori di Gianluca. L’ex attaccante è cresciuto con mamma, papà e quattro fratelli a Villa Affaitati di Begioioso, un vero e proprio castello del XV secolo a Grumello Cremonese: “I Vialli non sono milionari. Siamo borghesi, ecco cosa siamo. Gianluca ha quelle movenze e atteggiamenti perché è elegante, non ricco”, diceva la mamma del calciatore.

Il padre Gianfranco, infatti, era imprenditore e proprietario di una azienda operante nel settore della produzione di prefabbricati. Nel 2020, in un’intervista al DailyMail, Gianluca Vialli ha racconta di come i suoi genitori gli abbiano dato la forza di andare avanti nel momento più duro della malattia: “Mio padre ha 90 anni e mia mamma 85. Mi considero molto fortunato di avere ancora entrambi. Ma ora che anche io sono genitore, so che non può esserci un dolore più grande di perdere un figlio. Ed ho fatto una promessa, Non volevo che accadesse a loro. Ovviamente voglio vivere il più a lungo possibile, ma soprattutto non volevo far passare loro questo dolore. È stato un obiettivo che mi sono posto, sopravvivere ai miei genitori”.

