Maria Teresa choc “Do fuoco alla casa!”/ Fermata e richiamata in confessionale

Maria Teresa Ruta ha perso la bussola? Tommaso Zorzi è convinto che la conduttrice sia ormai stanca e che il tempo trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 l’abbia ormai stravolta e quello che è successo ieri sera ha dato un altro spunto di riflessione in questo senso. Al momento tutto è tranquillo e sembra che non ci saranno punizioni per la conduttrice ma, dall’altra parte, le polemiche non sono mancate per un gesto definito choc ma che, forse, era solo voglia di farsi notare dopo le lamentele dei giorni scorsi. Maria Teresa Ruta ha rivelato di sentirsi trasparente a volte tanto da non essere calcolata dagli altri vip che continuano a nominarla nonostante i suoi sforzi e allora cosa ha deciso di fare la conduttrice? “Dare fuoco alla casa”.

Maria Teresa choc “Do fuoco alla casa!”, ecco cosa è successo

Maria Teresa Ruta ha iniziato a cercare insistentemente l’accendino e così Tommaso Zorzi le ha chiesto il perché ma senza ottenere risposta se non un laconico: “Stai tranquillo, non è successo niente.. do fuoco alla casa”. In effetti la conduttrice era pronta a dare fuoco ad alcune carte che aveva raccolto in una ciotola piazzandosi proprio su un tavolino del giardino ma appena se ne sono accorti dalla produzione, ecco che subito è stata richiamata in confessionale. Lei ridendo ha messo fine al suo piano incendiario correndo subito a confrontarsi con le persone della produzione che l’hanno richiamata. Cosa le avranno detto riguardo al suo gesto e alle sue parole? Stefania Orlando è pronta a sostenere l’amica ma è convinta anche che sia stanca dopo aver passato tutti questi mesi a fare e dire ogni santo giorno.



