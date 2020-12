Maria Teresa Cristini eliminata?/ Un impegno maggiore per rimanere ne Il Collegio 5!

Maria Teresa Cristini si darà una calmata ne Il Collegio 5 oppure no? La giovane dai capelli rasati è sempre pronta a mettere in campo una rivoluzione in tutto quello che la riguarda ma sicuramente le regole del Collegio la stanno un po’ cambiando e non poco. Il promo della nuova puntata la mostra alle prese con le elezioni scolastiche ma anche nuovi scontri e liti con i suoi compagni del docureality di Rai2. Anche la scorsa settimana la bella Cristini ha combinato di tutto per via della sua poca inclinazione alle regole e per il rischio di non portare a casa la giacca rossa (anche se alla fine ce l’ha fatta) ed è rimasta in castigo senza la possibilità di andare fuori per la gita insieme ai suoi compagni. Lei, Bonard e gli altri, vengono costretti a pulire l’aula in modo approfondito senza lasciare niente sporco, nemmeno un angolo.

Maria Teresa Cristini ne Il Collegio 5 è a rischio?

La riprova che Maria Teresa Cristini ne Il Collegio 5 è poco incline alle regole e non allo studio arriva proprio quando si scopre che la giovane non figura tra i peggiori della settimana. Anche la scorsa settimana, infatti, le cose per lei non sono andate molto bene perché la collegiale continua a tenere molto alle apparenze e stenta a lasciarsi andare e così quando nella lezione di canto le viene chiesto di cantare Caruso di Lucio Dalla esplode di nuovo: “Ci tengo alla mia reputazione. Se sono stonata non vedo perché devo cantare di fronte alla gente“. Davanti al suo ennesimo colpo di testa, il professore la manda fuori dall’aula e questo la fa infuriare ancora di più visto che aveva già discusso con Giulia Matera e Luna. Come finirà per lei questo martedì?



