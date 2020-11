Maria Teresa Cristini/ Il cappello di carta la mette in crisi ma… (Il Collegio 5)

Maria Teresa Cristini ne Il Collegio 5 perde di nuovo le staffe?

Maria Teresa Cristini si prepara a dare di matto nella nuova puntata de Il Collegio 5? La nuova puntata del docureality di Rai2 non lascia pensare niente di buono per la bella studentessa che nel promo si mostra in crisi e, soprattutto, un po’ nervosa e pronta a puntare il dito e dire una serie di parolacce che rischiano davvero di farle rischiare il banco, anche lei finirà espulsa in questa travagliata edizione del reality? Il pubblico è un po’ interdetto per questa serie di uscite, di espulsioni e di new entry, e le cose potrebbero peggiorare questa sera quando proprio Maria Teresa Cristini quando darà di matto urlando nei corridoi del Collegio, ma perché? E’ un po’ complicato capirlo nei pochi frame a disposizione ma la giovane già martedì scorso si è resa protagonista di una sfuriata del professore di inglese Callahan. Nella sua lezione ci si è occupati di professioni in inglese e se alcuni hanno deciso di calarsi nei panni di chef, di poliziotti, di preti, altri avrebbero dovuto fare gli imbianchini ed è proprio allora che Maria Teresa Cristini si è rifiutata perché non vuole indossare il cappello di carta.

Maria Teresa Cristini allo scontro con il professore Callahan

A quel punto il professore di inglese l’ha mandata fuori dalla classe mentre la Cristini ha ammesso di non voler indossare questo cappellino per non essere giudicata dal pubblico e da chi la guarda. Inutile dire che il pubblico l’ha subito presa di mira perché proprio fino a qualche settimana fa, quando ha tagliato i capelli, ha deciso di rasarsi proprio perché poco interessata ai giudizi degli altri ed è pronta a battersi contro i pregiudizi e i prototipi di bellezza, e allora dove sta la verità? Maria Teresa Cristini uscirà di senno ancora in nome di quella libertà di cui tanto parla? Ma cosa sappiamo di lei? La Cristini ha 14 anni, viene da Sant’Olcese, in provincia di Genova, e si fa chiamare Esa. Ha deciso di prendere parte a Il Collegio 5 proprio perché non ha paura del giudizio degli altri, farà i conti con tutto questo nella puntata di oggi?



