Maria Teresa Cristini/ Sempre in bilico ne Il Collegio 5, sarà espulsa?

Maria Teresa Cristini è ancora sul filo del rasoio. La giovane protagonista de Il Collegio 5 continua con i suoi colpi di testa che rischiano davvero di far saltare la sua permanenza nelle aule dell’istituto di Anagni. Anche la scorsa settimana per lei le cose non sono andate bene soprattutto visto che il suo comportamento continua ad essere sopra le righe e poco incline alle regole e all’educazione del vivere civile. Ma cosa ne sarà di lei questa sera? Questa volta la bella collegiale si è salvata dal titolo di peggiore della settimana ma non è nemmeno riuscita ad essere la migliore. Il suo rendimento continua ad essere mediocre così come la sua educazione ed è per questo che il preside l’ha convocata nel suo ufficio solo per comunicarle che presto avrebbe incontrato i genitori, chiamati a intervenire sul comportamento della loro figlia.

Maria Teresa Cristini de Il Collegio 5 sempre in bilico, sarà espulsa?

A finire nell’ufficio del preside sono stati i genitori di Giulia Scarano, Maria Teresa Cristini e Giordano Francati (finito poi per essere ancora il peggiore) ed è toccato a loro ‘valutare le loro posizioni’ insieme al Preside. Alla fine tra gli abbracci commossi ci sono stati anche una serie di rimproveri per Maria Teresa Cristini ne Il Collegio 5, siamo sicuri che questo basterà a farla un po’ calmare e mettere da parte i suoi colpi di testa? Il colpo di grazia per lei arriva nel finale quando corsa in giardino a guardare le pagelle della settimana, ha scoperto di essere ormai in profonda crisi di risultati visto che anche Giulia Scarano è riuscita a superarla. Cosa farà per porre fine a questa lunga discesa? Lo scopriremo solo questa sera si Rai2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA