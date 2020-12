Maria Teresa d’Austria, storia vera/ Donna rivoluzionaria e mamma amorevole e severa

Maria Teresa D’Austria è stata una donna che ha avuto un ruolo importante nella storia nonostante abbia vissuto in un’epoca in cui per le donne era davvero difficile trovare il proprio posto nel mondo della politica. Pur avendo tutto il diritto di governare, Maria Teresa d’Austria che dovette combattere contro i suoi nemici per farsi rispettare, non riuscì a conquistare il titolo di imperatrice regnante che fu, invece, assunto dal marito Francesco I di Lorena. Nonostante tutto, la sua figura storica è stata fondamentale per il ruolo che hanno poi assunto le donne nella storia nonostante la sua immagini sia stata, in parte, oscurata da quella delle figlia Maria Antonietta per la quale organizzò il matrimonio il delfino di Francia, il futuro Luigi XVI.

Chi era Maria Teresa, la duchessa che ha ispirato la serie?

La storia di Maria Teresa, arciduchessa d’Austria (1717-1780) che ha ispirato la serie in onda questa sera, in prima serata, su Raitre, è ricca di eventi sia storici che personali. Maria Teresa ha rivoluzionato il suo Regno dando importanza all’istruzione rinnovando il sistema scolastico dell’epoca. Diede importanza anche alla salute mettendo in atto una serie di riforme necessarie per modernizzare il sistema sanitario e fu la prima a vaccinarsi dimostrando di fidarsi totalmente dei progressi della scienza decidendo anche di sottoporre alla vaccinazione i suoi stessi figli. Maria Teresa, pur essendo una cattolica convinta, non favorì mai il clero e lottò per imporre il pagamento delle tasse anche al clero e alla nobiltà conquistando ulteriormente la fiducia del suo popolo.

Maria Teresa d’Austria, storia vera: madre amorevole, ma anche severa

Maria Teresa d’Austria non è stata solo una governatrice, ma anche una moglie e una mamma. Come consorte di Francesco I di Lorena tollerò i suoi tradimenti riversando tutto l’amore che aveva nel cuore sui figli. Maria Teresa diventò mamma di ben tredici figli occupandosi della loro educazione, stando attenda al loro futuro organizzando anche dei matrimoni che le permettessero d’intrattenere rapporti diplomatici con i Paesi più importanti dell’epoca. Non solo madre amorevole e attenta, ma anche molto severa quando era necessario. Una donna che, al pari delle donne di oggi, era riuscita a dividersi tra carriera e vita privata.



