MARIA TERESA DOLCE, MOGLIE LUIGI DE MAGISTRIS/ “In tribunale si davano arie: lui no”

C’è anche Maria Teresa Dolce, dietro alla discussa candidatura di Luigi De Magistris a governatore della Calabria, che arriva proprio alla fine del suo mandato decennale di sindaco di Napoli. Maria Teresa, infatti, è originaria di Catanzaro, città dove lei – avvocato – ha conosciuto l’ex pm mentre faceva pratica in uno studio legale. In un’intervista del 2011 a Vanity Fair, la Dolce raccontava così il loro primo incontro: “Nei tribunali c’è gente che si dà arie. Mi colpì quando al bar chiese una spremuta d’arancia. Capii che era diverso”. La sua storia d’amore con Luigi è nata in maniera molto semplice, e – stando a quanto s’intuisce dalle sue dichiarazioni – è stata lei la prima a innamorarsi.

Chi è Maria Teresa Dolce, moglie di Luigi De Magistris

Maria Teresa Dolce, 50 anni, è l’avvocato calabrese moglie di Luigi De Magistris. I due sono sposati dal ’96 e hanno avuto due figli, Andrea e Giuseppe, rispettivamente di 21 e 17 anni. Nel 2011, a Repubblica, descriveva se stessa come paziente e tenace. Suo padre era dirigente scolastico; sua madre, casalinga. Il fratello, invece, si è dedicato come lei agli studi giuridici, e oggi è magistrato. Pochi dettagli sul suo rapporto con Luigi: i due vanno spesso in vacanza a Soverato e in Trentino e sono circondati da amici, anche se non sempre hanno il tempo di frequentarli. Nel corso degli anni, Maria Teresa ha dovuto combattere anche con le accuse di raccomandazione, specialmente quando ottenne la cattedra di diritto a Napoli. “Sono stata assunta dal concorso 2012. Non sono solo la moglie di de Magistris”, fece sapere al Mattino. “Gli scout, il volontariato nei centri di recupero per tossicodipendenti, nelle mense per gli extracomunitari, nei campi rom… Le persone hanno una storia e non bisognerebbe giudicarle perché hanno sposato un uomo che non si stima”.

Maria Teresa Dolce difende il marito dalle critiche

Maria Teresa Dolce ha sempre difeso anche il marito, dal vivo e su Facebook, dove pubblica sotto lo pseudonimo di Greta Fiore. “Mio marito un Masaniello? Macché. È consapevole e istituzionale”, ha detto in un’occasione. Luigi non è nemmeno un’‘estremista’, come invece sostiene qualcuno, e non lo era neanche da ragazzo. Su questo punto e sugli altri garantisce lei, che lo conosce bene da anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA