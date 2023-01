Maria Teresa l’apice del potere/ Su Rai 3 il film con Ursula Strauss

Maria Teresa l’apice del potere, film di Rai 3 diretto da Robert Dornhelm

Maria Teresa l’apice del potere, di genere biografico e drammatico, il film del 2019 va in onda oggi, 5 gennaio 2023, a partire dalle 21,25 su Rai 3. La produzione è austro/ungherese e slovacca, mentre la regia è di Robert Dornhelm.

Il cast comprende gli attori: Ursula Strauss, Stephanie Reinsperger, Vojtech Lotek, Zuzana Stivinovìa e Tatiana Pauhofova.

Il film Maria Teresa l’apice del potere rappresenta l’ultimo capitolo sulla saga di Maria Teresa, arciduchessa, nonché prima imperatrice d’Austria. Il regista Robert Dornhelm è un autore austriaco di origine ebrea. I suoi lavori sono soprattutto televisivi, anche se ha diretto anche film per il cinema come Echo Park e Venice Project. Nel 1990 ottiene una nomination ai Golden Globe per il film Requiem per Dominic, mentre nel 2001 ha avuto la nomination al premio Emmy per la miniserie La storia di Anne Frank. Nel 2011 ha diretto il film per la televisione Amanda Knox.

Maria Teresa l’apice del potere, la trama del film

La narrazione di Maria Teresa l’apice del potere è incentrata sulla nobildonna, madre degli imperatori Leopoldo II e Giuseppe II, di Maria Antonietta regina di Francia e di Maria Carolina regina del Regno delle 2 Sicilie. Maria Teresa grazie al suo carattere, alla bellezza e all’intelligenza, è riuscita a conquistare tutti i suoi sudditi.

Nonostante non abbia ricevuto un’educazione politica, la donna prende il potere dopo la morte del padre e inizia una serie di riforme nel suo regno e grazie anche al matrimonio dei suoi figli riesce ad estendere l’influenza del casato degli Asburgi Lorena in tutto il resto d’Europa.

Il primo a unirsi in matrimonio è il suo primogenito Giuseppe con Isabella di Parma. La donna comincia a mostrare subito insofferenza e si innamora della sorella del marito Mimì. Il suo senso di disperazione e infelicità non si placa nemmeno dopo aver dato alla luce la sua bambina. Dopo la nascita della figlia, si contagia di vaiolo e muore. Per Giuseppe viene organizzato un secondo matrimonio con Giuseppina di Baviera, ma l uomo si rifiuta categoricamente di consumare il matrimonio.











