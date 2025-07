Maria Teresa "Marisa" Selo, chi era la moglie di Massimo Boldi: com'è morta

Maria Teresa Selo, conosciuta come Marisa, è stata la moglie di Massimo Boldi per oltre trent’anni. Nata nel 1957 a Napoli ma cresciuta in Lombardia, ha incontrato Boldi negli anni Settanta, quando lui ancora lavorava nella latteria di famiglia. A quanto pare, fu lei a fare la prima mossa, invitandolo al cinema. Da lì, non si sono più separati, convolando a nozze nel 1973. Insieme, hanno avuto tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Nonostante la fama raggiunta dal marito, Marisa è sempre rimasta lontana dai riflettori, occupandosi della casa e della famiglia.

Nel 1994, purtroppo, le è stato diagnosticato un tumore al seno. Da lì, aveva iniziato un percorso di cure e terapie e la malattia sembrava essere stata superata. Tuttavia, quasi dieci anni dopo, nel 2003, è arrivata una nuova diagnosi, molto più grave: un cancro al fegato incurabile. Il 28 aprile 2004, Marisa è morta a soli 47 anni, lasciando un vuoto enorme nella vita dell’attore e delle sue tre figlie. Boldi ha più volte parlato di quella perdita come della ferita più grande della sua vita, segnandolo per sempre.

Massimo Boldi, chi era la moglie Marisa: dettagli

Dopo la morte della moglie, Massimo Boldi ha avuto altre relazioni, finite spesso sulle pagine dei giornali. Per anni è stato legato a Loredana De Nardis, attrice e showgirl molto più giovane di lui. La relazione è poi finita ufficialmente nel 2018 e, in seguito, sono emersi gossip su presunti flirt con donne più giovani. Si è anche parlato di un avvicinamento a Irene Fornaciari, voce mai confermata dal diretto interessato. Negli ultimi tempi si è dichiarato single, anche se non ha mai escluso la possibilità di una nuova relazione.