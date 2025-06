Chi è Maria Teresa Merlino, la dolce metà di Max Tortora: anche lei nel mondo dello spettacolo ma…

Forse non tutti sanno che la vita sentimentale di Max Tortora ruota, ormai da anni, attorno alla sua compagna Maria Teresa Merlino. Benché siano profondamente legati, i due preferiscono mantenere un profilo basso pubblicamente, proteggendo la propria love story da sguardi indiscreti e dai riflettori del gossip. Della loro relazione, infatti, non si sa moltissimo e per scovare qualcosa informazione occorre spulciare con cura nei meandri del web. Quel che sappiamo sulla dolce metà di Max Tortora è che ha debuttato da molto giovane nel mondo dello spettacolo, collezionando anche riconoscimenti importanti in concorsi di bellezza, come Miss Over.

Per quanto concerne il suo vissuto sentimentale, prima di conoscere Max Tortora, sappiamo che Maria Teresa era già diventata madre. Con l’attore l’idea di costruire una famiglia non ha mai spiccato il volo, anche se ad oggi questo aspetto sembra iniziare a pesare soprattutto al compagno. Max Tortora, infatti, ha confidato di avere maturato un piccolo rammarico in merito ai figli che non sono mai arrivati.

Max Tortora e Maria Teresa Merlino, storia di un amore iniziato sul set: ecco quando scoppiò il colpo di fulmine

In una intervista rilasciata alcuni anni fa, Max Tortora ha ammesso candidamente di aver coltivato un piccolo grande rimpianto negli anni. Oggi, forse, prenderebbe scelte diverse, a giudicare dai suoi toni nostalgici. “Me ne accorgo solo adesso ma la rinuncia più grande è quella di diventare padre. Penso che ai figli puoi dedicare i tuoi valori, sarebbe bello”, le sue parole sui figli.

Con Maria Teresa Merlino l’amore sarebbe scoppiato nel 2016, quando si incontrarono per la prima volta sul set di un film diretto da Carlo Vanzina, Miami Beach. Tra i due scoccò un colpo di fulmine pazzesco e da allora Max Tortora e Maria Teresa Merlino non si sono mai lasciati.