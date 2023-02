Maria Teresa Merlino, moglie Max Tortora/ Colpo di fulmine sul set di un film, poi…

Maria Teresa Merlino, ecco chi è l’attuale moglie di Max Tortora: il colpo di fulmine nel 2016, sul set di un film diretto da Vanzina

Forse non tutti sanno che Maria Teresa Merlino è l’attuale moglie dell’attore comico Max Tortora. La coppia non ama mostrarsi più di tanto in pubblico, infatti non sono moltissime le informazioni sulla loro storia d’amore. I due, ad ogni modo, si sarebbero incontrati per la prima volta nel film “Miami Beach”, diretto da Vanzina. Maria Teresa Merlino e Max Tortora a quanto pare preferiscono mantenere un profilo basso sulla loro relazione, senza esporsi eccessivamente, questo nonostante lui sia un volto molto noto popolare nel mondo della tv e dello spettacolo.

Una decisione legittima, anche se Maria Teresa proprio come il compagno è un attrice molto apprezzata dal pubblico e ben conosciuta dagli addetti ai lavori. La compagna di Max Tortora ha infatti iniziato a lavorare nel mondo del cinema e della recitazione fin da giovane, prendendo parte ad alcuni cortometraggi, tra cui “Non ho l’età”. Maria Teresa Merlino ha anche partecipato ad un concorso di bellezza, in passato, aggiudicandosi il titolo di “Miss Over”.

Maria Teresa Merlino, l’amore per Max Tortora e per la cagnolina Tea

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Teresa Merlino è una persona molto schiva e riservata. Anche sul suo profilo social posta pochissime foto della sua storia d’amore con Max Tortora e condivide poco o nulla sui suoi hobby. Sappiamo però che l’attrice ha una figlia di trentaquattro anni, nata da una precedente relazione. Come raccontavamo, l’incontro con Max Tortora sarebbe avvenuto sul set di una film con Carlo Vanzina nel 2016. Solo due anni dopo, però, gli attori sono usciti allo scoperto, calcando il red carpet al Festival Internazionale del Film di Roma. Maria Teresa e Max, oggi sono felicemente sposati e vivono assieme a Roma. Attualmente non hanno figli, sono però innamoratissimi della loro cagnolina Tea, a cui sono entrambi profondamente legati.

