Maria Teresa Merlino, moglie Max Tortora/ La “Miss Over” con la passione per i cani

Maria Teresa Merlino è la moglie di Max Tortora, l’attore e comico tra gli ospiti di Techetechetè. La donna è la compagna di Tortora da diversi anni, anche se si conosce davvero poco sulla sua vita privata. La coppia, infatti, predilige mantenere un profilo basso e vivere la propria storia d’amore ben lontano dalle telecamere e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta comprensibile, anche se anche Maria Teresa proprio come il marito lavora come attrice ed è molto nota nel mondo dello spettacolo e degli addetti ai lavori. In realtà la donna è conosciuta con il soprannome di Maresa e di professione fa l’attrice. La passione per il mondo della recitazione è arrivata molto presto: Maria Teresa era una ragazzina quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad alcuni cortometraggi come “Non ho l’età” e “La signora M..

Maria Teresa Merlino ha vinto il titolo di Miss Over

Non solo, la bellezza e l’avvenenza di Maria Teresa Merlino l’hanno portata a partecipare anche ad un concorso di bellezza a Roma dove ha vinto il titolo di “Miss Over”. Per il resto Maria Teresa è una donna molto schiva e riservata; anche sul suo profilo Instagram pubblica diverse foto, ma pochissime riguardano il marito e la sua vita privata. La donna ha anche una figlia di 34 anni nata dalla precedente relazione e prima di incontrare Max Tortora. I due, stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbero conosciuti nel 2016 durante le riprese della commedia “Miami Beach” diretta da Carlo Vanzina. Due anni dopo la coppia è uscita allo scoperto partecipando al red carpet Festival Internazionale del Film di Roma. Maria Teresa e Max sono felicemente sposati da diversi anni e vivono insieme a Roma. Al momento non hanno ancora avuto figli, anche se hanno un cane di nome Tea a cui sono legatissimi.



