Maria Teresa miniserie su Rai 3/ Anticipazioni 1 agosto 2019: in corsa verso la Corona (finale)

MARIA TERESA MINISERIE SU RAI 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 1 agosto 2019, Rai 3 trasmetterà la seconda e ultima parte della miniserie Maria Teresa in prima assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Maria Teresa (Marie-Luise Stockinger) è solo una bambina quando intuisce di nutrire un forte affetto per Francesco Stefano di Lorena (Vojtech Kotek). Carlo VI d’Asburgo (Fritz Karl) invece spera ancora che la moglie dargli un maschio. Per questo non si rifiuta dei piani della figlia di sposare Francesco, ma anni dopo le cose cambiano. Il Principe Eugenio di Savoia (Karl Markovics) lo informa infatti che il medico dell’Imperatrice sconsiglia altri figli per evitare che la salute di Elisabetta Cristina (Zuzana Stivínová) venga compromessa. Il Principe consiglia inoltre che Austria e Prussia possano trovare un accordo grazie alle nozze fra Maria Teresa e Federico Guglielmo di Grumbkow (Václav Baur). Quella notte Carlo VI ferma quindi la figlia prima che possa incontrare di nascosto Francesco e propone a quest’ultimo di farsi da parte, promettendogli la mano della secondogenita Maria Anna (Anna Posch). Maria Teresa però si oppone e fa saltare gli accordi con la Prussia e obbliga il professore Gottfried Philipp Spannagel di istruirla sulla storia, in previsione della sua futura incoronazione. Il suo piano viene scoperto dal delegato ungherese Nicholas Esterházy (Balint Adorjani), che riferisce tutto all’Imperatore, ma Maria Teresa convince il padre a cedere la Lorena alla Francia per garantirne l’alleanza e permetterle di sposare Francesco Stefano.

Il Duca e la madre tuttavia non accettano di perdere la Lorena e inizialmente rifiutano di dare al futuro marito di Maria Teresa un posto di secondo piano. Anche la futura Imperatrice è costretta ad accettare le condizioni di Carlo VI: se avrà un figlio maschio, dovrà rinunciare ai suoi diritti sulla successione. Nel frattempo, il Principe Eugenio riceve delle pressioni dal Maresciallo prussiano perché le nozze vengano celebrate. Il Paese infatti vede di buon occhio la presenza di un uomo debole come Francesco Stefano al trono, in previsione di un futuro conflitto. In punto di morte, Eugenio raccomanda a Maria Teresa di cedere il suo posto al Conte Kinsky (Alexander Bárta) perché possa aiutarla. Il matrimonio viene infine celebrato e Kisnky prende il posto di Eugenio. Alcuni anni dopo, Maira Teresa ed il marito danno vita a due figlie e la prospettiva di un erede maschio si allontana. I reali partono inoltre per la Toscana, dove Kinsky li raggiunge per informarli di una tragedia: Carlo VI è morto durante una battuta di caccia.

ANTICIPAZIONI MARIA TERESA 1 AGOSTO 2019

EPISODIO 2 – Maria Teresa e Francesco Stefano fanno ritorno a Vienna con la terza figlia: durante il loro viaggio, i due consorti scoprono in quale miseria vive il popolo austriaco. Come da piani pregressi, il marito di Maria Teresa viene escluso dalla politica e dal partecipare al Consiglio Privato. Sceglie così di alimentare i propri divertimenti, pensando per lo più alle donne di corte e in particolare a Elisa Fritz. Intanto continua a mandare avanti i suoi progetti per il commercio del cotone, mentre Maria Teresa vorrebbe che prendesse parte dell’esercito, anche se non accetta l’idea di una futura guerra. Nel frattempo la morte di Carlo VI spinge i Principi europei a rivendicare i territori acquisiti in precedenza dagli Asburgo e dal Sacro Romano Impero: alcuni Stati inoltre non sembrano d’accordo con la possibilità che Maria Teresa salga al trono. Dopo aver accettato i consigli del Maresciallo prussiano, la figlia di Carlo VI scopre che in realtà fa il doppio gioco e che addirittura potrebbe aver avvelenato l’Imperatore defunto. Mentre Maria Teresa trova in Esterházy un valido alleato, il suo matrimonio con Francesco I di Lorena sembra ormai arrivato ad un punto morto.



