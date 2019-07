Maria Teresa, miniserie su Rai3/ Anticipazioni 31 luglio 2019: la storia dell’Imperatrice d’Austria

MARIA TERESA: TRAMA E CAST DELLA MINISERIE SU RAI 3

Rai 3 accende le luci sulla storia di una grande imperatrice austriaca grazie alla sua fiction in due parti Maria Teresa, in onda nella prima serata di oggi, mercoledì 1 luglio 2019. Diretta da Robert Dornhelm, il film per la tv vanta una co-produzione fra Austria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca e si concentra sulla primogenita di Carlo VI d’Asburgo, una donna dall’animo ribelle che con determinazione e un pensiero al di fuori delle righe riuscirà a far brillare il suo impero. L’attrice Marie-Luise Stockinger è stata incaricata di interpretare il suo ruolo, indossando rigorosamente una ricostruzione dei costumi dell’epoca e mettendo in risalto i vari aspetti di una personalità complessa come quella dell’Imperatrice. I documenti storici infatti non parlano solo della caparbietà con cui la giovane donna riuscirà ad imporsi in un universo dominato dagli uomini, ma anche della sua indiscussa eleganza e di quel forte amore per i gioielli che la spingerà a collezionare diversi pezzi rari.

La trama della fiction racconterà quanto avvenuto dai sei anni di vita della futura guida dell’Austria fino al giorno della sua incoronazione, avvenuta nel 1741. Sono anni importanti per Maria Teresa, perché come ricorda Sorrisi il padre deciderà di crescerla per prendere il suo posto fin da quando la bambina compirà nove anni. In assenza di un erede maschio, Carlo VI d’Asburgo non può che contare sull’unica in grado di raccogliere il suo testimone. Il suo compito verrà facilitato dalla brillante intelligenza della ragazzina, che tuttavia si allontanerà dall’ala protettiva del padre quando si scoprirà follemente innamorata di Francesco I di Lorena, interpretato da Vojtech Kotek. Il volto dell’Imperatore sarà invece dell’attore Fritz Karl. Nel cast sarà presente inoltre l’attrice Stivinova, che interpreterà l’Imperatrice madre Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel. All’appello risponde anche l’attore Karl Markovics per il ruolo di Eugenio di Savoia, Principe e Generale, oltre a Anna Posch per il personaggio di Maria Anna, terza figlia di Carlo VI e maggiore rispetto a Maria Amalia, che morirà invece a soli sei anni.

ANTICIPAZIONI MARIA TERESA 31 LUGLIO 2019

EPISODIO 1 – Sono tempi difficili per l’Austria quando Carlo VI si rende conto di non poter dare un erede maschio al suo popolo. L’Imperatrice Elizabetta infatti non riesce a dargli un erede maschio e dà alla luce solo bambine dopo la morte del primogenito maschio, Leopoldo Giovanni. L’unico modo per mantenere il controllo del suo impero è quindi fare in modo che la figlia Maria Teresa abbia tutta l’istruzione necessaria per prendere un giorno il suo posto. Al tempo stesso Carlo VI deve assicurarsi che le figlie del fratello Giuseppe I non possano ottenere lo stesso diritto. Emana quindi una legge che assicuri alla figlia di raccogliere la sua eredità senza preoccuparsi di alcuna interferenza dall’esterno. La bambina si trova così a studiare libri che non avrebbe nemmeno potuto leggere, mentre cresce sempre di più un folle amore per Francesco I di Lorena. Il padre però ha degli altri piani per la futura Imperatrice e l’amore non è fra questi. Intanto Maria Teresa scopre grazie ai libri una forte passione per la storia del suo Paese: cresce così in lei la volontà di riportare il suo popolo ad una gloria che sembra ormai svanita. Non le sarà semplice tuttavia riuscire a ricevere la corona e soprattutto a mantenere testa agli altri sovrani europei che cercheranno di approfittare della debolezza del popolo austriaco per annientare il suo impero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA