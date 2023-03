Maria Teresa Reale, chi è la finalista di The Voice Senior 2023/ La scommessa di coach Clementino…

Chi è Maria Teresa Reale, l’allieva di Clementino finalista di The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale sogna in grande e vuole vincere la finale di The Voice Senior 2023. La simpatica maestra di Sora ha superato anche le semifinali del programma di Antonella Clerici e questa sera, venerdì 3 marzo, è pronta ad esibirsi assieme ad altri undici concorrenti per trionfare nel programma di Raiuno. Chi vincerà lo show televisivo in onda su Raiuno? La docente della ‘Beata Maria De Mattias’ ha fatto un grande percorso a The Voice Senior 2023, lasciando di sasso giudici e telespettatori con le sue doti canore.

Particolare riscontro lo ha avuto con il brano “Oggi sono io” di Alex Britti, con un’esibizione al pianoforte straordinaria. Maria Teresa Reale è stata quasi perfetta e ora coach Clementino scommette con convinzione sulla sua allieva. Per la signora di The Voice Senior 2023 resta un ultimo step da compiere, quello più importante, per rendere davvero indimenticabile questa sua avventura su Raiuno.

Maria Teresa Reale chiama a raccolta la sua città in vista della finale The Voice Senior 2023

Così l’insegnante di Sora, Maria Teresa Reale, ha conquistato l’accesso alla finale a The Voice Senior 2023. La cantante e musicista non vede l’ora di mettersi nuovamente prova, è molto emozionata all’idea di mettere le mani sul titolo di vincitore. Nel corso di queste settimane ha lasciato il segno con la sua duttilità, la capacità di cantare e suonare, ma anche il coraggio di affidarsi al rapper Clementino, molto distante dal suo stile e della sua personalità. Eppure la maestra di Sora ha fatto il pieno di consensi, sia a casa sia in studio, dove dopo la sua esibizioni si sono sollevati applausi e complimenti a non finire.

Vedremo quindi se questa sera, venerdì 3 marzo, il pubblico a casa la premierà con la vittoria finale. Clementino è pronto a spronarla per arrivare più in alto possibile nella sfida con gli altri undici finalisti. Maria Teresa Reale, intanto, chiama a raccolta la sua città per sostenerla in vista della puntata decisiva: basterà per la vittoria?











