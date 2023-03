Maria Teresa Reale/ “Ho iniziato con una pianola, dopo morte compagno avevo smesso”

Maria Teresa Reale, la vincitrice di The Voice Senior, è stata intervistata oggi dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per il suo primo approccio con il mondo della musica quando era solo una bambina: “La Befana mi ha portato quelle pianole di una volta e di fatto ho cominciato la mia carriera da musicista così. A 14 anni ho iniziato a suonare con le orchestre girando mezzo mondo, poi mi sono stancata e ho iniziato a suonare da sola. Un capodanno stavo suonando e Gabriele, il mio compagno con cui ho avuto un matrimonio musicale, siamo stati insieme per 34 anni, è venuto a trovarmi con il sax e da lì non ci siamo lasciati più fino al 2015″. Purtroppo è finito in modo drammatico il loro matrimonio visto che Gabriele è morto.

Maria Teresa Reale aveva deciso di non cantare più dopo la scomparsa di Gabriele ma due suoi allievi della scuola di musica dove insegna le hanno fatto cambiare idea: “Teresa è una persona incorruttibile – ha detto Arianna, allieva di Maria Teresa, nel frattempo giunta negli studi – lei ha un carattere forte, è Reale di nome e di fatto”. Danny, l’altro allievo, ha aggiunto: “Io le dicevo di provare durante le lezioni ma lei diceva di no”.

MARIA TERESA REALE: “QUANDO HO SMESSO E’ COME SE AVESSI BUTTATO LA SPUGNA”

E Maria Teresa Reale ha aggiunto: “E’ come se avessi gettato la spugna”. Sul suo coach a The Voice Senior Clementino: “Lui è così come si vede, è irrequieto ma è simpaticissimo”.

Sulla mamma, sua fan speciale: “Ha 94 anni, la sera quando torno a casa la trovo che fa i cruciverba senza occhiali”. L’allieva Arianna ha aggiunto: “E’ molto severa come insegnante, ci butta per terra con un libro sul diaframma e nel contempo dobbiamo anche cantare”, e Maria Teresa Reale ha aggiunto: “Io sono anche la loro personal trainer, sono due cose assieme”. E sul futuro: “Vediamo che succede, mi hanno fatto delle proposte”.

