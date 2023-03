Maria Teresa Reale/ Prima donna a vincere The Voice Senior, vive con 24 gatti

Maria Teresa Reale, chi è la vincitrice The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale, vincitrice The Voice Senior 2023, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 6 marzo, di Oggi è un altro giorno. Maria Teresa, insegnante di canto, è la prima donna ad aver vinto The Voice Senior: le prime due edizioni sono state vinte da Erminio Sinni (team Loredana Bertè) e Annibale Giannarelli (team Gigi D’Alessio). Anche per il suo coach, Clementino, è stata la prima vittoria: “Abbiamo vinto insieme”, ha scritto Maria Teresa su Instagram, pubblicando una foto insieme al rapper.

Maria Teresa Reale, 61 anni, vive a Sora (provincia di Frosinone) con i suoi 24 gatti. Si è formata al conservatorio di Frosinone, insegna all’accademia “Come d’in Canto” e collabora con la cantante Grazia De Michele. Otto anni fa è mancato Gabriele, un suo carissimo amico: dopo questa perdita ha smesso di fare concerti e di cantare.

Maria Teresa Reale: la dedica all’amico Gabriele

Maria Teresa Reale ha vinto la terza edizione di The Voice Senior con il 34,19% dei voti per l’esibizione di “Oggi sono io” di Alex Britti. L’insegnante di canto barese Lisa Manosperti ha ottenuto il 23,07% delle preferenze con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, piazzansdosi davanti ad Alex Sure (23,04%) che ha proposto “You shook me all night long” degli Ac/Dc, e Paolo Piluso (19,7%) con “Bella d’estate” di Mango. Maria Teresa ha dedicato la sua vittoria proprio all’amico Gabriele. “Sono senza parole, ma una cosa la devo dire: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta. È un grazie soprattutto dato con il cuore e con tutta la mia anima”, ha scritto Reale sul suo profilo Facebook. Dopo la puntata di Oggi è un altro giorno, Maria Teresa sarà anche ospite di Alberto Matano a La vita in diretta.

