Maria Teresa Ruta a rischio eliminazione?/ Piange per la figlia Guenda e poi si scusa

Maria Teresa Ruta a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020?

E’ crisi per Maria Teresa Ruta? Sì, a tratti. La casa del Grande Fratello Vip 2020 sembra l’habitat naturale per la conduttrice che ama essere al centro dell’attenzione e sotto le telecamere a cominciare dal mattino visto che, appena sveglia, inizia a ballare, preparare la colazione e regalare sorrisi ai suoi gieffini, e finendo alla sera quando ancora balla e si gode le serate con i ragazzi. Ma per lei non c’è stato solo modo di ridere e scherzare ma anche di temere il peggio per via di quello che è successo con Guenda Goria e del suo famoso Telemaco. La notizia che la figlia ha un uomo fuori dalla casa e che questo poteva essere sposato al momento del loro incontro e dell’inizio della loro relazione, non è stata una bella cosa da vedere. Forse la conduttrice sapeva già tutto, almeno così sembra dalla sua reazione, ma è diverso vedere la figlia alla gogna con tanto di messaggio da parte della moglie dell’uomo che la prega di stargli lontano. Le discussioni tra le due sono state di nuovo servite e proprio domenica sera, ad un passo dal lunedì che potrebbe dividerle perché entrambe sono in nomination, sono riuscite finalmente a parlarsi e chiarirsi.

La conduttrice piange per la figlia Guenda e poi si scusa

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 si è lamentata tutto il giorno con Stefania Orlando per via dell’indifferenza a cui la figlia l’ha sottoposta ma alla fine si sono ritrovate e proprio la conduttrice si è scusata con la figlia per via della sua reazione e, in particolare, dei commenti e delle parole usate in puntata. Alla fine Guenda Goria ha accettato le scuse della madre, si sono parlate e chiarite e alla fine anche abbracciate con tanto di sorrisi. Alla fine quindi l’allarme è rientrato e anche se una delle due questa sera sarà eliminata, avranno modo di dividersi tranquillamente. Il resto lo scopriremo questa sera perché la conduttrice non solo ha chiuso i conti con la figlia ma anche con Matilde Brandi, almeno in teoria, questa sera verrà fuori qualche novità che non sappiamo ancora? Alfonso Signorini alzerà il velo ancora sulle due protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020?



