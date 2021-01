Maria Teresa Ruta abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Non sono serena, ma…”

Maria Teresa Ruta è in crisi. Dopo mesi di sorrisi, nelle scorse ore, la conduttrice, complice anche il prolungamento del Grande Fratello Vip 2020, si è lasciata andare ad uno sfogo. Mentre era in cucina con Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Carlotta Dell’Isola, in lacrime, Maria Teresa Ruta ha confessato di essere stanca e di non sentirsi più serena per continuare l’avventura. Pur non avendo voglia di mollare, la conduttrice non ha nascosto la voglia di tornare alla sua vita per poter riabbracciare i suoi affetti. “Ho come un senso di smarrimento. (…) Starei qua, ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio (…) Mia mamma magari è anche contenta, però io non la vedo. (…) Però ci vediamo le ultime puntate a casa sul divano, va bene lo stesso. A lei che gli frega se ci sto io? L’importante è che ci sia Grande Fratello per lei. Se li è visti tutti, e quindi che ci sia un concorrente o l’altro non le cambia“, ha spiegato tra le lacrime.

MARIA TERESA RUTA IN CRISI: “GENNAIO UN MESE DOLOROSO PER ME”

Quattro mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, lontana dal marito Roberto, dai figli, dalla madre e dal fratello e i brutti ricordi legati al mese di gennaio sono la causa del crollo di Maria Teresa Ruta che si è lasciata consolare dai compagni. “Gennaio è un mese brutto per me. (…) Ho paura sempre quando viene la fine di gennaio. Un paio di episodi che sono successi, incidenti, cose, la perdita del primo figlio, tutta una serie di cose a gennaio. E’ un mese che mi angoscia, non finisce mai. Viene dopo le feste, tante cose belle. Non mi ha mai portato bene gennaio“, ha spiegato la conduttrice mentre parlava con Tommaso che l’ha esortata a tirare fuori il proprio malessere. Nonostante l’energia che diminuisce sempre più, tuttavia, la Ruta non ha alcuna intenzione di mollare. “Non voglio mollare, dentro di me, perché non sono una vigliacca. (…) Sento però che comincio a non essere serena“, conclude.

Maria Teresa in crisi per l'ulteriore allungamento del programma.#GFVIP pic.twitter.com/TbXjQdKfWM — Roberto Mallò (@robymallo) January 20, 2021





