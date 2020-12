Maria Teresa Ruta/ All’attacco della De Grenet: “Vuole prendere il mio posto e..”

Maria Teresa Ruta piange per Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Maria Teresa Ruta è di nuovo in crisi al Grande Fratello Vip 2020. L’arrivo dei tre nuovi concorrenti l’ha un po’ destabilizzata e alla fine si è ritrovata a piangere a dirotto prima con Tommaso Zorzi e poi con Stefania Orlando rei di averla tagliata fuori dalla loro amicizia. La conduttrice si sente sola ed esclusa da tutto e tutti perché, alla fine, nessuno la cerca davvero ed è sempre lei che si prodiga per tutti. Ma siamo sicuri che le sue lacrime siano dovute al comportamento dei due amici o che dietro tutto ci sia l’arrivo di Samantha de Grenet? Proprio la conduttrice, a tavola con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, ha rivelato di essersi accorta che la conduttrice sia arrivata nella casa per prendere il suo posto. Da alcune sue esternazioni e commenti ha potuto notare come si sia ben informata sul suo approccio al gioco e che adesso tenterà di fare lo stesso portandole via il posto. I suoi compagni la invitano a vivere serenamente la sua esperienza e di essere quella di sempre ma la Ruta, dal canto suo, non sembra propensa a chiudere la porta alla loro conoscenza.

Maria Teresa Ruta attacca la De Grenet: “E’ qui per prendere il mio posto al Grande Fratello Vip 2020”

C’è da dire però, che dall’altro lato, anche Samantha de Grenet ha subito detto la sua su di lei trovando fuori luogo le affermazioni fatte su Amedeo Goria quando ha parlato delle molestie subite e del permesso datole del marito a lasciarsi andare. A quel punto è stata Stefania Orlando a difendere l’amica parlando di come sia stata la figlia a tirarla dentro questa discussione ma la De Grenet pensa che alcuni dettagli potessero essere evitati perché Amedeo è sempre il padre dei suoi figli. Ma per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 non c’è mai pace e alla fine anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua puntando ancora sulla questione dei figli. Il paroliere non apprezza il modo in cui la conduttrice ha educato i suoi figli ovvero abbandonandoli al proprio destino senza più tornare indietro, lui non lo avrebbe fatto e non lo apprezza. Lei continua a spiegare le sue ragioni un po’ “americane” ma poi il discorso famiglia la manda nuovamente in crisi spiegando di essersi pentita di non averne creato una con Roberto Zappulla, il suo attuale compagno.



