Maria Teresa Ruta/ “Allontanata dai figli? Ero mortificata ed è arrivato Roberto”

Maria Teresa Ruta compie 61 anni il prossimo 23 aprile e quest’anno festeggia anche i 40 anni di carriera. Dal 2015 al suo fianco c’è il musicista Roberto Zappulla, di cui ha tanto parlato e tanto sentito la mancanza durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Dentro la casa parlando della sua storia d’amore la Ruta ha detto di essersi allontana dai figli, Guenda e Gian Amedeo: “Io sono stata una madre eccezionale fino alla loro adolescenza: e questo me lo dico da sola. In tutto quello che dovevo insegnare ai miei figli ho investito tempo e affetto. Poi, quando l’adolescenza è arrivata, mi sono trovata spiazzata dall’indifferenza di Gian Amedeo e dalla veemenza di Guenda, che voleva affermare se stessa… Ho fatto un passo indietro”, ha raccontato la conduttrice sulle pagine di Chi. In quel periodo ha conosciuto Roberto Zappulla: “Forse perché ero così giù, ho notato delle attenzioni a cui altrimenti non avrei fatto caso. A casa ero mortificata, sul lavoro non avevo le soddisfazioni di prima…”.

Maria Teresa Ruta: sogna un programma dedicato alle donne

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha riscosso un grande successo, ma il suo obiettivo era recuperare il rapporto con la figlia Guenda. Per quanto riguarda il suo lavoro, la Ruta non ha rimpianti: “Ho fatto tutto quello che ho desiderato”. Se dovesse tornare in tv come conduttrice le piacerebbe condurre un programma di nicchia, dedicato alle donne, una trasmissione di dialogo: “Ci sono troppi silenzi su tutto quello che riguarda le donne. Siamo ancora le più deboli, le più attaccabile: dobbiamo imparare a prevenire qualsiasi tipo di attacco”, ha detto a Chi. L’incontro con il grande scrittore Andrea Camilleri, scomparso nel 2019, l’ha cambiata per sempre: “Nel 1981, all’invio della mia carriera, mi diceva: Tu devi fare la presentatrice perché sai fare solo la Ruta…”, ha detto ricordando quando recitava negli sceneggiati Rai.

