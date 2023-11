Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria? Ha tradito una nostra promessa”/ “Persi un contratto per lui…”

Maria Teresa Ruta a Bellamà: dal sorriso “finto” alle insicurezze personali

La puntata odierna di Bellamà è stata all’insegna delle emozioni. Pierluigi Diaco ha ospitato Maria Teresa Ruta per un’intervista che con ritmo incalzante è diventata quasi intima, al punto da portale la conduttrice alla commozione. Il conduttore ha quasi preso di petto la collega, incalzandola su un suo tratto distintivo quale la risata. Nello speicifico, il giornalista ha quasi messo in discussione la naturalezza della risata di Maria Teresa Ruta, ma non con fare accusatorio. L’intento di Pierluigi Diaco era quello di alzare il coperchio sul vaso di pandora, metafora delle emozioni celate dalla conduttrice.

“Se la mia allegria serve a nascondere un’insofferenza? Forse ho un po’ la sindrome della prima della classe, mi è un po’ rimasta. Sono molto grata al pubblico perchè se sono arrivata qui è grazie a loro. Molti mi dicono di fare meno, forse perchè io faccio sempre troppo”. Queste le parole di Maria Teresa Ruta che non è riuscita a trattenere le lacrime nel rispondere alla domanda spigolosa di Pierluigi Diaco. La conduttrice ha poi aggiunto, citando l’attuale esperienza a Tale e Quale Show. “Se si può imparare il senso della misura? Lo chiedi a me, per Tale e Quale ad esempio quando guardo la classifica mi dispiaccio per i coach. Loro mi dicono che devo stare tranquilla, ma io vorrei essere più brava, non hai idea quanto studio. Poi per l’emozione faccio di più…”.

Proseguendo nell’intervista a Bellamà, Pierluigi Diaco ha tentato di andare al nocciolo della questione incalzando Maria Teresa Ruta sui suoi affetti e su quali potrebbero essere le reali ragioni del suo malessere celato. “Se mia figlia mi ha mai fatto questa osservazione? Guenda conosce me, meglio di quanto io conosca lei. Se ha il tatto di prendermi per mano e dirmi di fare meno? Si, mi dice: ‘Mamma non serve, sei la migliore, sei perfetta’, io però non mi sento così”. Inevitabilmente, il discorso si è poi spostato sul ruolo del suo ex marito, Amedeo Goria: “Da cosa nasce questa cosa? Immagino da lontano, dal fatto di non essere stata compresa a volte. Da chi? Non lo so, dovrei andare in analisi… In realtà non lo voglio sapere, per questo non vado. Saperlo potrebbe farmi male e cambiare l’equilibrio dei miei affetti; è una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo e si dice sempre che le colpe dei padri non dovrebbero ricadere sui figli”.

Maria Teresa Ruta è entrata poi nel merito del discorso, parlando in maniera chiara del rapporto con il suo ex marito Amedeo Goria. “Io ho fatto una scelta in giovane età e ho sposato un uomo imperfetto, come chiunque di noi, con cui ho fatto due figli fantastici; a volte però le sue imperfezioni sono cadute su di me. Se l’ho mai detto ad Amedeo Goria? No, ma lui lo sa. Io ero testimonial di una grande catena e quando sono successe delle cose a lui mi hanno tolto il contratto…”. Verso il finire dell’intervista a Bellamà da Pierluigi Diaco, Maria Teresa Ruta ha anche argomentato sul concetto di tradimento, sempre in riferimento ad Amedeo Goria. “Ha tradito una promessa che mi aveva fatto, io sapevo che lui aveva questo vizio di voler piacere a tutte per una sua insicurezza. Poi ha tradito anche il suo personaggio pubblico… Se ci vogliamo bene? Certo, ci siamo separati e abbiamo vite diverse.”











