Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria niente Isola per problema al cuore”/ La conferma..

La conferma ai rumors e allo scoop lanciato dal giornalista Francesco Fredella, speaker radiofonico di RTL 102.5, riguardo alla mancata partenza di Amedeo Goria per L’Isola dei Famosi 2021, è arrivata direttamente dalla voce di Maria Teresa Ruta. Il giornalista aveva già lanciato lo scoop al grido di: “Una vera bomba che siamo in grado di darvi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5″ e ancora “Mai come di questi tempi la produzione richiede parametri perfetti prima della partenza per un reality molto difficile come L’Isola dei famosi”. Intervistata da Chi, l’ultima eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha confermato che l’ex marito non partirà per via di alcune visite mediche che non sono andate bene e che riguardano proprio il cuore: “Pare abbiano trovano un’extrasistole, ma devono fare altri controlli. Lui è stato operato al cuore, ha fatto anche atletica, l’intervento è andato benissimo. Però anche suo papà aveva delle extrasistole e ha vissuto fino a oltre i 90 anni, diciamo che sono delle cose che si possono tenere sotto controllo”.

Maria Teresa Ruta conferma “Amedeo Goria non partirà per l’Isola dei Famosi per problemi al cuore”

Il problema per Amedeo Goria non è tanto quello che hanno trovato al cuore, per il quale dovrà affrontare a controlli più approfonditi, quanto il fatto che in Honduras, su un’isola deserta, lontano da tutto e dagli ospedali, non sarebbe facile gestire la cosa in tempo in caso di problemi per il giornalista: “Giustamente andare laggiù con una situazione simile… insomma, magari non è la situazione migliore in cui ti puoi mettere”. Poi alla fine lei stessa prova a sdrammatizzare rilanciando con il sorriso: “Non farà l’Isola magari farà il Grande Fratello”. Siamo sicuri di sì.



