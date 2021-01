Maria Teresa Ruta/ Brutto choc nella casa del Grande Fratello Vip 2020…

Maria Teresa Ruta è una delle indiscusse protagonista del Grande Fratello Vip 202o. La conduttrice dopo 15 nomination è pronta a continuare la sua avventura nel reality show di Canale 5, anche se negli ultimi giorni ha vissuto diversi momenti di sconforto dovuti anche al videoclip di fine anno che Alfonso Signorini ha deciso di mostrare ai vipponi per ricordare i morti celebri del 2020. Non solo Diego Armando Maradona, Ennio Morricone, Gigi Proietti e tanti tanti altri, ma è la morte di un altro campione a far scoppiare in lacrime la Ruta. Si tratta di Paolo Rossi, il campione dei Mondiali di Calcio 1982 scomparso a causa di un brutto male lo scorso dicembre. “Paolo Rossi è stata la prima intervista della mia carriera, aveva appena vinto i mondiali. Non sapevo come diventare una giornalista, lo desideravo tanto, ma non avevo nessun numero di telefono. Non mi facevano entrare nei ritiri, non mi facevano entrare da nessuna parte” – ha detto la Ruta ricordando il grande campione di calcio scomparso a soli 64 anni. La conduttrice forse ignara della morte di Paolo Rossi è scoppiata in lacrime per poi poco dopo raccontare: “mi sono appostata sotto casa sua, era ancora sposato con Simonetta. Ho suonato e ho parlato con SImonetta. È stata la mia prima intervista”

“Maria Teresa Ruta ha detto una bugia”: le accuse di Filippo Nardi

Intanto fuori dalla casa c’è chi parla di Maria Teresa Ruta come di una bugiarda. Si tratta di Filippo Nardi, il conte, si fa per dire, del piccolo schermo che dopo nemmeno una settimana di permanenza nella casa del GF VIP 5 è stato squalificato per aver pronunciato delle frasi irripetibili proprio sulla Ruta. Intanto l’ex gieffino ospite del programma “Non succederà più” di Giada De Miceli non si è tirato indietro nel sottolineare che ripeterebbe ancora una volta quelle sue frasi visto che la stessa Ruta ne avrebbe riso all’interno della casa. Una versione completamente differente da quella pronunciata nel programma; non solo Nardi ha proseguito dicendo: “è una persona rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei”. Ma non finisce qui, visto che Nardi parlando sempre della Ruta ha dichiarato: “Ha detto una bugia…avrebbero fatto vedere i video. Maria Teresa non era offesa sennò si sarebbe lamentata in confessionale con gli autori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA