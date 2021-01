Maria Teresa Ruta censurata al GF Vip/ La regia interrompe il suo discorso sul sesso

Nella Casa del Grande Fratello VIP è andata in onda la prima puntata del “TZ Late Show”, ovvero il programma serale condotto da Tommaso Zorzi in cui i concorrenti si sono lasciati andare a giochi, interviste e performance canore. L’ultima parte del programma è stata dedicata all’intervento di una sessuologa d’eccezione, Maria Teresa Ruta. Gli argomenti “tabù” affrontati dalla conduttrice hanno portato la regia a interrompere il gioco. Ma vediamo cosa è successo. La Ruta, nei panni di un’ esperta sessuologa, apre l’argomento “orgasmo” senza mezzi termini, vista anche l’ora tarda. “Come si arriva all’orgasmo se sei una donna? Quali sono i trucchi del mestiere?”, ha chiesto Zorzi. “C’è una profonda differenza tra l’uomo e la donna. L’uomo tende a quantificare i rapporti sessuali, si confronta sui numeri. I maschietti poi hanno un solo orgasmo e possono provarlo persino mentre dormono, è bizzarro! Noi donne siamo molto più attrezzate, abbiamo due modi per raggiungerlo, siamo più complesse”, ha risposto in tono professionale la Ruta.

Il Grande Fratello Vip censura Maria Teresa Ruta

Gli argomenti affrontati, però, non sono piaciuti alla regia che ha fatto partire una musica a volume alto. "La mettono apposta per evitare che qualcuno senta!", ha scherzato Maria Teresa Ruta andando avanti con il suo intervento nella "giungla della sessuologia". Tommaso Zorzi si è quando rivolto alle concorrenti: "Chi di voi ha mai finto un orgasmo?". Ma a quel punto è scattato un allarme: "Allontanarsi dalla linea gialla!". Poco dopo Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta sono stati chiamati chiamati in confessionale: "Abbiamo beccato la censura", ha commentato Andrea Zenga. Usciti dal confessionale Tommaso e Maria Teresa hanno annunciato la conclusione immediata dello show, non prima della domanda conclusiva, meno piccante delle precedenti: "Avrebbe qualche suggerimento per le ragazze?". Puntale la risposta dell'esperta: "Non è facile trovare un compagno perfetto, quando lo trovate… tenetevelo stretto". Maria Teresa Ruta è rimasta turbata dalla censura subita e si è confidata con Stefania Orlando: "Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso".



