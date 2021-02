Maria Teresa Ruta, chi è il fidanzato che l’ha beccata con Baccini?/ Le ipotesi del web

La rivelazione fatta da Maria Teresa Ruta pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip che coinvolge il cantante Francesco Baccini hanno sollevato un vero e proprio polverone. In attesa di scoprire qual è la versione del cantante sul flirt svelato dalla gieffina e, in particolare, sulla serata trascorsa dai due insieme a casa di lei, il pubblico del Grande Fratello Vip si pone anche un’altra domanda: chi è l’uomo che li ha beccati insieme quella sera e che, a quanto pare, era allora il fidanzato di Maria Teresa Ruta? Escludendo i nomi degli ex noti della Ruta, tra i quali l’ex marito Amedeo Goria, lo stesso Alain Delon, non resta molto su cui ipotizzare.

Chi è il fidanzato che scoperto Maria Teresa Ruta con Baccini? Le ipotesi

Eppure qualche indizio sembra averlo dato proprio Maria Teresa Ruta nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. La concorrente si è lasciata andare ad alcune rivelazioni del passato, ammettendo di aver avuto molti flirt con persone famose dello spettacolo e non solo. In particolare ha parlato di un giornalista molto noto, negando però il suo nome per non creare scompiglio. Sul web in tanti hanno commentato, dichiarando che potrebbe essere proprio lui l’uomo che l’ha beccata con Baccini. Poi non è mancato il toto-nomi e due, al momento, dominano le ipotesi: Lamberto Sposini ed Enrico Mentana. Che sia stato proprio uno di loro a scoprire la Ruta quella sera a casa con Baccini?



