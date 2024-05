Maria Teresa Ruta, chi è la mamma di Guenda Goria/ Carriera, vita privata e la prima gravidanza della figlia

Maria Teresa Ruta, chi è la mamma di Guenda Goria: la carriera in tv

Maria Teresa Ruta è la mamma di Guenda Goria e, grazie alla sua ricca carriera, è diventata una delle più celebri giornaliste e conduttrici del piccolo schermo. Nata a Torino, classe 1960, ha iniziato a lavorare nello spettacolo entrando presso la redazione di GRP Televisione nel 1976, per poi debuttare a teatro come attrice nel 1978. Dopo alcune esperienze da modella (vinse il concorso di bellezza Miss Muretto di Alassio), fotomodella, comparsa e controfigura cinematografica, compare in tv in alcuni spot pubblicitari anni ’80.

La svolta arriva con l’ingresso in Rai, prima come soubrette di alcuni varietà tv e poi come conduttrice a partire dagli anni ’80. Dal 1986 al 1991 affianca Sandro Ciotti al timone de La Domenica Sportiva, mentre nel 1991 è inviata della trasmissione sportiva Il Processo del Lunedì. La sua carriera è indissolubilmente legata al mondo dello sport, al punto da essere ricordata come la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Maradona, nel 1986. A seguire, si dedica a programmi d’intrattenimento come Giochi senza frontiere, Uno per tutti e Sala giochi.

Maria Teresa Ruta, la vita privata e l’attesa nascita del nipotino

Maria Teresa Ruta è anche mamma di Guenda Goria e del secondogenito Gian Amedeo, nati dal matrimonio con Amedeo Goria: la coppia si è sposata nel 1987 per poi ufficializzare il divorzio nel 2004. Ora la conduttrice è sentimentalmente legata dal 2006 al produttore discografico Roberto Zappulla, con cui si è sposata nel 2015 e con il quale è pronta a convolare a nozze per la 12° volta.

Ma Maria Teresa Ruta è pronta anche a diventare presto nonna: la figlia Guenda è in attesa del suo primo bebè, frutto dell’amore per il fidanzato Mirko Gancitano. In un video condiviso su Instagram lo scorso febbraio, quando apprese la lieta novella, la giornalista espresse tutta la sua gioia: “Ho seguito questi momenti difficili, complicati, impegnativi di Guenda: l’endometriosi, la gravidanza extrauterina, la perdita di una tuba. Ora finalmente vi posso dire che Guenda aspetta: Guenda e Mirko potranno diventare genitori e questo è un sogno che voglio condividere con voi“.

