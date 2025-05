La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata ampiamente al tema della bellezza e con particolare riferimento agli interventi di chirurgia estetica con protagoniste alcune donne dello spettacolo. Diverse testimonianze mettono in evidenza luci ed ombre dell’argomento e, a tal proposito, spicca una recente intervista di Maria Teresa Ruta. Reduce dal suo 65esimo compleanno, ha rilasciato un’intervista proprio di recente dove si è espressa in maniera piuttosto netta sul tema della chirurgia estetica.

“Mi rattrista vedere colleghe gonfiate”, e ancora: “Trovo tutto questo una sconfitta”. Queste alcune delle frasi chiave estrapolate dall’intervista di Maria Teresa Ruta e menzionate da Caterina Balivo. La conduttrice, ampliando le sue considerazioni sugli interventi di chirurgia estetica, ha spiegato: “Sono stata ingenerosa? Io sono per la libertà ma posso esprimere la mia opinione; sono nata nel ‘60 e quindi ho fatto l’attivista, le lotte femministe, la prima donna ad arrivare alla Domenica Sportiva. La schavitù alla chirurgia plastica è imposta dalla società e non ci voglio stare”.

Maria Teresa Ruta a La Volta Buona: “Ho imparato ad accettare il mio corpo…”

E’ quasi perentoria Maria Teresa Ruta a La Volta Buona; la conduttrice pone l’accento sull’essenza interiore, sul lavoro necessario per imparare ad amare sé stessi piuttosto che sfuggire ai difetti rifugiandosi negli interventi di chirurgia estetica. “Quando si tratta del nostro aspetto parliamo dell’armadio dell’anima. Dobbiamo ricordarci di ciò che siamo dentro… Possiamo essere tutti scontenti del nostro corpo però mi accetto, o almeno cerco di farlo; non consento a questa moda di cambiarmi”. Maria Teresa Ruta ha poi preso ad esempio la storia di Simona Ventura che in passato ha raccontato del suo pentimento per i troppi interventi di chirurgia estetica al viso. “Lei quando è arrivata alla Domenica Sportiva era una donna bellissima, poi ha fatto male a fare tutte quelle operazioni”.