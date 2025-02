Maria Teresa Ruta contro Javier Martinez, lite al Grande Fratello

Al Grande Fratello l’ultima nomination di Chiara Cainelli, rivolta a Javier Martinez, ha scatenato non pochi malumori nella Casa. Non solo Alfonso D’Apice si è messo contro la fidanzata, prendendo le difese del suo amico, ma anche lo stesso Javier ha mal digerito questa nomination inaspettata. In salone il confronto è dedicato a loro tre ma, prima di entrare nel dettaglio, si accendono subito gli animi tra il pallavolista e Maria Teresa Ruta, per una frase in particolare.

Nella clip riassuntiva, infatti, si vede la conduttrice confidarsi con Chiara Cainelli e parlare di Javier, verso il quale rivolge un giudizio negativo: “Non fa parlare le persone, non ha una buona considerazione delle donne“. Al termine della clip, Martinez prende subito parola per scagliarsi contro la Ruta: “Sono cose pesanti da dire, non si permetta più di dirlo. Io ho estremo rispetto nei confronti delle donne. Posso starti simpatico o antipatico, ma ho una considerazione molto alta nei confronti delle donne“.

Chiara Cainelli: “Non mi piacciono i modi di Javier, ho tanti dubbi“

Maria Teresa Ruta fa però notare a Javier Martinez che la sua è stata una semplice considerazione, frutto di alcuni suoi atteggiamenti cui ha assistito al Grande Fratello: “Mi hai zittita due volte da quando sono arrivata e non ho fatto niente, e una volta mi hai pure messo la mano davanti. Io non ho niente contro di te, ma posso fare una considerazione?“. Il pallavolista è però furibondo con lei e non accetta di ricevere simili accuse: “Vuoi mettermi per forza in cattiva luce!“.

Si passa poi a Chiara Cainelli, che spiega di nutrire molti dubbi nei confronti di Javier e per questo ha deciso di nominarlo: “Non ho astio nei confronti di Javier, semplicemente non mi piacciono i suoi modi. Lui con me ha sempre riso e scherzato, però se vedo qualcosa nel tuo rapporto con Helena preferisco farmi una mia opinione senza venire a chiedere il tuo parere. Tutto qua: io penso che Helena sia vera, di te invece ho tanti dubbi“. Infine, nega di aver nominato Javier poiché si è avvicinato a Helena Prestes: “Io sono felice con Alfonso e questo credo lo sappia anche Javier“.

