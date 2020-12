Maria Teresa Ruta choc: “Uomo potente disse di togliermi i vestiti”/ “Ero sposata..”

Maria Teresa Ruta si sta raccontando senza filtri nella casa del Grande Fratello Vip 2020 condividendo con i suoi coinquilini le esperienze sia positive che negative che ha avuto nel corso degli anni. Nelle scorse ore, durante una conversazione profonda con Giulia Salemi che le ha confessato di non aver mai provato piacere con un uomo, Maria Teresa Ruta le ha parlato delle avances ricevute da un potente della tv. Era il 1991, la Ruta aveva 31 anni e si ritrovò in una situazione spiacevole di cui ha raccontato i dettagli ad un’attentissima Giulia Salemi. “Mi è successo con un uomo famoso, uno importante, ci sono rimasta male ed era il 91.”, ha raccontato la conduttrice. “Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto fare. Lui mi disse ‘poi parliamo del programma, tu lascia aperta la porta della camera che dopo salgo e discutiamo. Io lascio aperta la porta e mi faccio trovare vestita. Lui dopo entra e sorpreso mi dice ‘ma tu sei ancora vestita?’, ha raccontato ancora la Ruta.

MARIA TERESA RUTA, LA REAZIONE ALLE AVANCES

Maria Teresa Ruta, nel rivivere quegli attimi vissuti, si lascia andare tirando fuori le proprie emozioni ed eosrtando tutte le donne a reagire di fronte a tale tipo di avance. Quando la conduttrice si ritrovò di fronte a quell’uomo potente che le chiese di togliersi i vestiti, la Ruta reagiì così: “Io gli ho detto ‘sì, sono vestita’. Non sapevo come uscirne. Lui mi guardò ‘adesso togliti i vestiti’. Io gli dissi che ero sposata, ma lui rispose ‘e quindi? Cosa importa?’. Me la sono cavata parlando di mia figlia e andando subito via”. Quello della Ruta è stato un racconto toccante, profondo che ha colpito molto non solo la Salemi, ma anche il pubblico che, seguendo il Grande Fratello Vip 2020, sta conoscendo più approfonditamente la conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA