Maria Teresa Ruta, confidenze in tema di amicizia al Grande Fratello

Maria Teresa Ruta è in vena di confessioni al Grande Fratello: entrata tra gli ultimi rispetto al resto del gruppo, si sta aprendo sempre più con i suoi coinquilini raccontando anche lati sconosciuti della sua vita. Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, la giornalista si è ritrovata a chiacchierare a letto con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, soffermandosi in particolare su una mancanza che ha segnato la sua vita: quella di un’amica del cuore. “C’è stato un periodo della mia vita che ero fondamentalmente da sola“, ha confidato.

Ricordando il periodo della separazione dall’ex marito Amedeo Goria e la crescita dei suoi figli, ha svelato: “Gestivo i figli, lavoravo, avevo soddisfazioni, stavo bene. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con me stessa, quindi non cercavo l’uomo, perché l’uomo tante volte mi deludeva. Il primo fidanzato addirittura mi aveva lasciato dopo 6 anni perché non voleva che facessi questo mestiere. Ero così concentrata sul mio studio, andavo a teatro a vedere come gli altri lavoravano, quindi la relazione era l’affettività, avere qualcuno a cui voler bene e che non fosse la mia famiglia“.

Maria Teresa Ruta: “Non ho mai avuto un’amica del cuore“

Maria Teresa Ruta, durante le sue confidenze al Grande Fratello, ha spiegato: “Ho pensato che, quando i figli sarebbero andati via di casa, per non stare da sola avrei preferito avere una donna al mio fianco“. Poi, ripensando al suo passato, non trattiene qualche lacrima ammettendo: “La cosa che mi manca è che non ho mai avuto un’amica del cuore. Quando cominci a lavorare a 15 anni… i compagni di scuola fanno altre cose, hanno le compagnie, escono, io invece lavoravo. Ero sempre da sola“.

La conduttrice è ora ricca di belle amicizie, che però non sono storiche ma coltivate soltanto negli ultimi anni: “L’amica del cuore ti manca sempre. Ho persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene, ma sono amicizie nate 10 anni fa“. Anche Zeudi Di Palma confessa di non avere una figura femminile di riferimento tra le amicizie, se non sua sorella: “Non ho mai avuto una migliore amica, ho sempre avuto migliori amici maschi ma mai donne“. La Ruta, confortata dalle coinquiline, ricorda che qualche amicizia sbocciava ma spesso durava pochi mesi: “Ci perdevamo subito, magari durava una stagione“.