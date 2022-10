Maria Teresa Ruta, confessione choc in lacrime/ “Ho avuto un aborto spontaneo”

Maria Teresa Ruta e il dolore per l’aborto: le sue dichiarazioni

Maria Teresa Ruta, conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Bella Ma’ su Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco con la figlia Guenda Goria. In questa occasione, però, ha voluto rivelare un dettaglio molto doloroso del suo passato che non aveva mai affrontato in televisione.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria/ "Lei era gelosa di mio marito Roberto Zappulla"

Maria Teresa Ruta, come riporta La Nostra TV, dichiara: “Il 31 gennaio ho perso questo figlio ma non mi sono data per vinta Tito Stagno e Sandro Ciotti mi hanno aiutato. Oggi pensando a quel dolore non potrei immaginare la mia vita senza Guenda e Gian Amedeo ma se le cose fossero andate diversamente oggi ci sarebbe un altro presente”. La conduttrice ha raccontato questo dolore con le lacrime agli occhi, ma è riuscita a ritrovare la luce grazie ai suoi figli: Guenda Goria e Gian Amedeo.

Guenda Goria choc: "Ho capito che stavo morendo"/ "Sentivo la vita andarsene..."

Maria Teresa Ruta, il rapporto con la figlia Guenda Goria: “Era gelosa di mio marito Roberto Zappulla”

Maria Teresa Ruta, ospite di Bella Ma’ parla del rapporto, in parte difficile, con la figlia Guenda Goria. In passato tra le due c’è stata difficoltà di comprensione e di comunicazione.

A rivelarlo è la stessa conduttrice che dichiara: “l’ostacolo tra noi due più complicato è stato far comprendere a Guenda che dentro a una donna ci sono tante sfaccettature. C’è la donna, c’è la mamma, c’è l’amica. Un po’ di gelosia da parte sua nel mio innamoramento per mio marito Roberto Zappulla c’è stata…” Attualmente, però, madre e figlia hanno ripreso la loro forte complicità già dal percorso al Grande Fratello Vip dove entrambe sono state concorrenti. Maria Teresa Ruta aggiunge: “Le mamme non si raccontano, forse perché ci vedono come bambini da proteggere, ma così facendo non ci danno gli strumenti necessari per comprendere le loro esigenze”.

Maria Teresa Ruta vs Patrizia Rossetti "non ho perso dignità"/ Confronto al GF Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA