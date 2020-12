Maria Teresa Ruta/ Conforta Tommaso Zorzi ma viene “scaricata” da Stefania Orlando…

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 rimane nella casa ma…

Maria Teresa Ruta ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 2020 fino a quando ne avrà la forza e fino a quando ne avrà modo. Questo è quello che è venuto a galla la scorsa settimana, venerdì scorso, quando Alfonso Signorini ha deciso di mettere alle strette i suoi concorrenti invitandoli a rivelare se sarebbero rimasti oppure no. Al momento la conduttrice è tra i sì della casa ma sicuramente le novità non mancheranno visto che lei stessa ha spiegato che per adesso rimane almeno fino a quando ne avrà la forza e non vorrà lasciare per tornare dalla sua famiglia. Rimane come sempre l’incognita pubblico che con le nomination e le eliminazioni può sempre decidere il da farsi con i concorrenti. Come andrà a finire per lei questa sera? Prenderà una nuova nomination dopo la “pausa” dei giorni scorsi.

Maria Teresa Ruta conforta Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

In questi giorni comunque la conduttrice non si è data molto da fare, almeno non come al solito, forse un po’ troppo assorbito dalle crisi di Tommaso Zorzi che ha continuato a piangere per giorni per via dell’addio di Francesco Oppini. E’ toccato proprio alla conduttrice prendere in mano la situazione e invitarlo ad andare avanti lasciando andare Oppini e quello che ha provato per lui trovando la forza di andare avanti ma questo basterà? In questi giorni l’abbiamo vista un po’ lontana da Stefania Orlando che ha trovato un appiglio nel neo arrivato Cristiano Malgioglio, la loro amicizia è arrivata al capolinea dopo le scaramucce dei giorni scorsi? Al momento tutto tace ma la puntata di questa sera potrebbe portare a galla tensioni e pettegolezzi.



