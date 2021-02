Maria Teresa Ruta confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi?/ Il “tradimento” della stanza blu

MARIA TERESA RUTA E IL “TRADIMENTO” DI STEFANIA ORLANDO E ZORZI

Dallo scorso venerdì notte, Maria Teresa Ruta non è più ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip. Con il 28% delle preferenze, è stata lei l’eliminata dell’ultima puntata del reality, con enorme sorpresa di tutti, dalla stessa Vippona – nonostante fosse ormai pronta da svariate nomination – agli ex compagni di avventura. Un’uscita di scena che tuttavia ha portato anche a molti malumori, a partire dalla figlia Guenda Goria che in studio ha contestato con grande forza l’atteggiamento ingiusto riservato alla madre sia dentro che fuori il GF Vip. Intanto nelle ultime ore la Ruta si è riappropriata dei social: “E’ da venerdì notte che non smetto di leggere i vostri messaggi e piango!”, ha detto nelle sue Instagram Stories.

Ancora visibilmente provata dopo cinque mesi di “reclusione” volontaria nella spiatissima Casa del GF Vip, Maria Teresa evidentemente non si aspettava questa grande ondata di affetto: “Oltre a dirvi grazie, devo dirvi che tutto questo affetto mi commuove profondamente e mi destabilizza”, ha ammesso. La giornalista e conduttrice ha voluto però anche ribadire come tutto quello che ha fatto al Grande Fratello Vip è stato “essere semplicemente me stessa”, smentendo quindi le accuse da parte di Cristiano Malgioglio che in studio l’aveva additata una donna “falsa” ed “attrice”.

MARIA TERESA RUTA, CONFRONTO IN VISTA CON STEFANIA ORLANDO?

La preoccupazione di Maria Teresa Ruta, dopo l’eliminazione dal GF Vip continua ad essere quella di aver potuto deludere quanti l’hanno sostenuta per 152 giorni. “Spero di non avervi deluso… Mi sento forte del vostro grande affetto”, ha proseguito. La Ruta ha deciso di fare ritorno sui social con una serie di messaggi ai follower, facendosi immortalare davanti ad un albero di Ulivo, “una pianta secolare come me, che ho una certa!”, ha ironizzato, ma soprattutto “l’albero della pace”. Una sorta di frecciatina bonaria a quanto accaduto negli ultimi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà soprattutto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, persone che credeva sue amiche ma che alla fine l’hanno visibilmente delusa. “E allora che cosa devo fare? Arrabbiarmi?”, ha domandato ai suoi follower. Intanto negli ultimi giorni proprio Stefania Orlando ha manifestato il suo desiderio di un chiarimento con la Ruta. Era stata proprio la Queen di Babilonia a commentare con Zorzi: “Voglio chiarire con Maria Teresa. Non può essere che sia solo perchè ti ho suggerito di non dirle della nomination. Ci sarà qualcos’altro a monte o qualcosa che le è stato inculcato da qualcuno”. Quindi aveva aggiunto, auspicando in un confronto anche all’esterno: “Mi auguro di parlarle perchè voglio capire”. E’ possibile un loro faccia a faccia nel corso della puntata di oggi?



