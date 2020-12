Maria Teresa Ruta/ Cristiano Malgioglio sbotta: “Sei fastidiosa, sembri un 78 giri!”

Maria Teresa Ruta continua a giocare e scherzare con tutti ma a creare davvero poca ciccia a livello di liti e scontri al Grande Fratello Vip 2020. La conduttrice in puntata lunedì ha avuto modo di raccontare ancora delle molestie subite sul lavoro da tre persone potenti in diversi momenti della sua carriera ma, soprattutto, ad età differenti ma la cosa che più ha fatto discutere e il fatto che la Ruta abbia ammesso che in realtà anche il marito Amedeo Goria alla fine sembrava pronto a chiudere un occhio nell’eventualità lei avesse detto di sì. In casa non si è parlato dell’argomento e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di indossare la sua maschera di sempre tra sorrisi, scherzi e giochi. Emblematico il suo racconto su una sfilata di vacche che ha fatto ridere i suoi inquilini o i suoi manicaretti al fianco di un rinnovato Pierpaolo Pretelli, ma cos’altro ha fatto la conduttrice in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020?

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 a rischio nomination?

L’unico momento saliente è legato ad una piccola discussione con Cristiano Malgioglio che ha simpaticamente ripreso la sua compagna di viaggio per via della sua risata. Al grido di “divento isterico” il paroliere ha attaccato: “Perché parli in continuazione?”, le domanda: “Poi ridi, ridi, parli di tutto. Non posso fare una colazione tranquillo, divento isterico” e poi rilancia: “Sembri un 78 giri, come un disco che mi regalò mio padre che si bloccava sempre”. Maria Teresa, di contro, ride senza sosta convinta che sia solo uno scherzo o un modo divertente per giocare un po’ ma se così non fosse? Siamo sicuri che la conduttrice presto si troverà al confronto con il paroliere che già alla sua prima esperienza ha nominato i concorrenti che davano un po’ fastidio in casa. Il loro idillio finirà?



