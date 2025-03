È passato poco più di un mese da quando Maria Teresa Ruta ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello e pare che, anche per lei, siano arrivati i primi momenti di sconforto. Cos’è successo? Nel sentire alcune canzoni romantiche messe dalla regia del programma, la giornalista è scoppiata a piangere, avvicinandosi al ‘cartonato‘ del marito, Roberto Zappulla. A quel punto, ha iniziato a cantare disperata, dedicando il brano di Mia Martini “Almeno tu nell’universo” a Roberto. Con le lacrime agli occhi, ha scandito per bene ogni parola, esprimendo tutta la mancanza e l’amore che prova per il marito.

D’altronde, dopo la sua entrata, la Ruta aveva raccontato che il compagno non aveva preso affatto bene la sua scelta di tornare a partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. “Quest’anno il nostro tradizionale appuntamento per il rinnovo delle promesse d’amore in giro per il mondo dovrà attendere. Come l’ha presa? Malissimo: è furibondo!”, aveva spiegato la donna. In realtà, Maria Teresa sarebbe dovuta entrare ad inizio edizione, ma aveva deciso di rimandare per poter passare il Natale insieme ai suoi nipotini.

Maria Teresa Ruta piange disperata al Grande Fratello: c’entra il marito Roberto Zappulla

“Mi è stata chiesta la disponibilità mesi fa, ma ho preso tempo perché non potevo rinunciare a vivere il primo Natale da nonna. La mia è una sfida con me stessa, non con gli altri”, aveva raccontato Maria Teresa Ruta, parlando della decisione di tornare ad essere una concorrente del Grande Fratello. Questa è infatti la seconda partecipazione della giornalista al reality, dopo i sei lunghi mesi trascorsi nella Casa nel 2020, nel corso della sesta edizione del GF Vip. A distanza di quattro anni, ha deciso di darsi una seconda possibilità e rimettersi di nuovo in gioco.

Nonostante ciò, la mancanza dagli affetti si fa sentire. In particolare, negli ultimi giorni, è crollata in un pianto disperato pensando al marito Roberto Zappulla, dedicando delle canzoni al suo cartonato. Maria Teresa e Roberto sono legati dal 2006 e, nel corso di questi vent’anni, si sono sposati ben 11 volte in giro per il mondo. Ironicamente, l’unico posto in cui non hanno pronunciato il fatidico sì è proprio in Italia. A questo punto, chissà se, dopo l’avventura al GF, i due decideranno di celebrare il loro 12esimo matrimonio nel nostro Paese.