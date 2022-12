Maria Teresa Ruta crolla e piange a Pomeriggio 5/ “Lando Buzzanca come mio padre. Prima di morire mi chiese…”

Maria Teresa Ruta in lacrime a Pomeriggio 5: lo sfogo sul suo papà

Crolla in lacrime Maria Teresa Ruta durante la nuova diretta di Pomeriggio 5. In studio si parla delle condizioni di Lando Buzzanca, ancora in ospedale dopo la caduta di alcuni giorni fa. Il mistero sulle sue reali condizioni continua di fronte alle diverse testimonianze che arrivano da varie fonte, mentre in studio c’è un amico di Lando che ammette di averlo visto qualche tempo fa in RSA dove l’attore gli avrebbe chiesto di essere portato via da lì per poter tornare a casa.

Di fronte a queste parole Barbara D’Urso interrompe però il suo ospite, accortasi delle lacrime della Ruta. “Perché piangi?” chiede dunque la conduttrice che riceve in risposta un vero e proprio sfogo della giornalista ospite.

Maria Teresa Ruta: “Anche mio padre era malato, prima di morire…”

“La malattia è degenerativa, galoppante, – esordisce Maria Teresa Ruta tra le lacrime, facendo riferimento alla demenza senile di cui sarebbe affetto Lando Buzzanca, come rivelato da suo figlio Massimiliano – l’ha avuta il mio papà.” spiega la Ruta. E continua: “L’ultimo giorno noi l’abbiamo portato a casa, però le sue condizioni erano veramente importanti. L’ultimo giorno lui mi ha detto ‘portami via di qua’, io allora chiesi ai medici dell’ospedale se potevo portarlo a casa e loro mi dissero di no perché era troppo a rischio…”

Affranta, Maria Teresa Ruta conclude raccontando che: “Mia mamma è stata in una RSA perché si era rotto un femore, però ora sta a casa con me perché è un mio desiderio, un mio egoismo.”

