Maria Teresa Ruta/ Da Amedeo Goria alle seconde nozze con Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta, il divorzio da Amedeo Goria: le sue parole

Maria Teresa Ruta si è sposata ben due volte nella sua vita: la prima con Amedeo Goria giornalista e collega. I due sono convolati a nozze nel 1987, dal loro amore sono nati due figli: Guenda e (1988), e Gianamedeo (1992). La coppia dopo anni di matrimonio ha deciso di separarsi nel 1999 e il divorzio è arrivato nel 2004.

Il motivo della rottura tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sono stati i numerosi tradimenti del giornalista, che lei non ha perdonato. Con il tempo, in ogni caso, i due ex coniugi sono riusciti a trovare un equilibrio per il bene dei figli. Nonostante questo, la giornalista ha svelato che il suo attuale marito è geloso dell’ex: “Hai detto che non abbiamo più un rapporto così stretto, forse perché Roberto è geloso. Sì, lui è geloso ma non di te, è geloso in generale. Non sono una donna che si fa condizionare. Sono una donna che cerca il quieto vivere e che non mette zizzania. Da vent’anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno, ma forse qualcuno può aver capito quali sono i motivi, no?”

Maria Teresa Ruta e il secondo matrimonio con Roberto Zappulla

Maria Teresa Ruta è sentimentalmente legata a Roberto Zappulla dal 2006. La giornalista ha ritrovato la felicità con il produttore discografico, dopo la fine del suo primo matrimonio. La coppia è convolata a nozze nel 2015 in Africa: “Mi ero portata dall’Italia all’insaputa di Roberto una gonna lunga , bianca e romantica e top in pelle nera, moderno e aggressivo , immaginando già tra me e me un’occasione speciale. “

La giornalista aggiunge: “Per lui avevo scelto un completo nascosto in valigia. Anche se poi ha indossato una giacca comprata in un negozietto di Addis Abeba” ha raccontato a Visto. E ancora: “Roberto e io ci siamo prefissati come obbiettivo di girare il mondo il più possibile nei prossimi 5 o 6 anni”.

