Maria Teresa Ruta/ Dalle lacrime ai reality: “Armi a doppio taglio” (C’è tempo per)

Maria Teresa Ruta non ha bisogno di presentazioni, questo è certo, ma chi ne sentiva la mancanza oggi la rivedrà in tv ospite a C’è tempo per nel salotto di Beppe Convertini e Anna Falchi. La sua carriera è iniziata come modella e poi, tappa dopo tappa, è riuscita a sbarcare in tv di cui, nonostante la lunga carriera, continua a dirsi orgogliosa de La Domenica Sportiva. Il primo amore non si scorda mai ma per lei è arrivato il momento di guardare avanti tanto da tornare sulla cresta dell’onda grazie alla sua partecipazione a Pechino Express, programma che le ha regalato una grande notorietà anche sui social, e adesso? A fermare la sua ascesa e il suo ruolo di opinionista in tv ci hanno pensato pandemia e lockdown, un periodo difficile per lei che, abituata ad aver tutti lontani e a vivere da sola, ha dovuto fare i conti con la lontananza dai suoi figli e dall’amata madre per la quale è arrivata a commuoversi in tv.

MARIA TERESA RUTA MESSA A DURA PROVA DAL LOCKDOWN

Ospite a Storie Italiane, Maria Teresa Ruta pensando alle condizioni in cui si trova sua madre, si è commossa lasciandosi andare alle lacrime: “Non esce di casa, vive sola a Torino. La mia decisione di stare lontana da lei è stata di amore ma è anche di grande sofferenza”. Il periodo di lockdown l’ha messa davvero a dura prove per via dalla lontananza dalle persone care ma, soprattutto, proprio per via dell’adorata madre che sola e abbandonata ha perso il sorriso dopo la morte dell’adorato marito, il papà della conduttrice. Per fortuna quel periodo ormai è lontano, la Ruta è riuscire a riabbracciare i suoi cari come tutti gli italiani e oggi tornerà in tv per raccontare un nuovo capitolo della sua vita. In molti sono convinti che per lei ci sia dietro l’angolo un altro reality ma, intervistata da vastoweb.com ha confermato di essere interessata ma di temere il peggio: “Sono belli da fare e divertenti da vedere ma anche un’esperienza difficile e straordinaria in cui non è facile fare bella figura e può essere un’arma a doppio taglio”.



