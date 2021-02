Maria Teresa Ruta, dedica misteriosa al figlio Gian Amedeo Goria?/ “Non esistono cattivi ragazzi”

Non sono giorni facili per Maria Teresa Ruta che dopo le nomination ricevute venerdì al Grande Fratello Vip, si ritrova per la ventesima volta al televoto. La conduttrice ha sfogato un certo malumore con Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. “Non ci si accorge mai di me. Ci sono delle cose mie per cui mi sento spesso invisibile”, ha esclamato con foga Maria Teresa, facendo riferimento a un episodio accaduto durante la mattinata quando, dopo essersi alzata dalla sua sdraio, al suo ritorno vi ha trovato seduta Carlotta come se niente fosse. Stefania Orlando ha voluto capire meglio il malessere dell’amica, inquieta e agitata come non mai. “Può darsi, questi due giorni non contatemi, oggi e domani. Sono giorni che mi ricordano delle cose. È una data brutta domani. Non sto cercando delle scusanti, non so gestirla, anche se fuori riuscivo con grande serenità”, ha confessato la conduttrice.

Maria Teresa Ruta la misteriosa dedica nel cuore della notte

L’atteggiamento di Maria Teresa Ruta però non è piaciuto ad Andrea Zelletta, che si è lamentato con Tommaso Zorzi. Secondo l’ex tronista, la conduttrice non è coerente e spesso le sue versioni sono contraddittorie. L’influencer milanese si è dimostrato più comprensivo: “Sinceramente la vedo nel pallone, non è lucidissima. Sono certo che è stanca, in questo momento davvero non è lucida”, suggerendo a Zelletta di parlare con Maria Teresa. Andrea, sempre carino ed educato, non ha compreso le ultime lamentele della conduttrice. Anche Stefania Orlando si è unita alla conversazione: “Maria Teresa è molto stanca e avete notato che non si ferma mai?”. Ieri sera, poco prima di andare a letto, Maria Teresa ha lasciato una dedica sul vetro della piscina: “Non esistono ragazzi cattivi”. Il suo modo di chiedere scusa ai compagni di avventura per il suo malumore? Oppure un messaggio per il figlio Gian Amedeo.



