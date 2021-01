Maria Teresa Ruta/ Dice no ai Zorzando e piange per suo fratello!

Maria Teresa Ruta non interverrà per far riappacificare i Zorzando al Grande Fratello Vip 2020!

Maria Teresa Ruta si prepara ad affrontare una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 dopo una settimana impegnativa in cui ha preso una decisione importante ovvero quella di farsi da parte nel rapporto tra i suoi due amici, i Zorzando. Dopo l’ennesima discussione avvenuta per via dell’avvicinamento di Tommaso Zorzi a Dayane Mello, Stefania Orlando ha dato di matto chiudendo i ponti, almeno in parte, con l’influencer ma questa volta Maria Teresa Ruta non è corsa da loro per mediare la situazione e trovare una via di mezzo per loro e spingerli così a fare pace ma ha deciso chiaramente di farsi da parte.

La Orlando si è lamentata proprio con lei del comportamento di Zorzi sottolineando come da parte sua non ci sia la sensibilità che lui stesso chiede agli altri nei suoi riguardi. La Ruta, però, questa volta ha voltato le spalle ai due: “Non posso più intervenire, l’ho già fatto tre volte e l’ultima per la questione delle Nomination e mi sono molto spesa. Poi loro hanno chiarito e non mi hanno nemmeno ringraziata per essermi esposta così tanto”.

Maria Teresa Ruta piange per il fratello e per non essergli stata accanto ma…

Sia lei che Cecilia Capriotti sono propense a pensare che questa volta Stefania Orlando abbia un po’ esagerato ma nessuna delle due interverrà a loro favore in questa movimentata settimana al Grande Fratello Vip 2020 in cui Maria Teresa Ruta è tornata a pensare a suo fratello. Proprio nelle scorse ore la conduttrice si è lasciata andare alle lacrime perché ha ripensato all’incidente del fratello e anche al fatto che non gli è stata accanto nella sua lunga convalescenza è per lei ancora motivo di dolore: “Mi rendo conto di essere anche molto ingombrante, ma non con lui, con la sua fidanzata. Lei è più timida e riservata, ma la rispetto voglio solo che mio fratello sia felice”.



