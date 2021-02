Maria Teresa Ruta dopo eliminazione Gf Vip/ “Devo arrabbiarmi? Tanti non meritano…”

Dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta è tornata sui social. L’ex concorrente si è voluta rivolgere a quei fan che in questi mesi l’hanno sostenuta durante il suo percorso nel reality. Così ha condiviso nelle sue Instagram stories il video di un disegno che le è stato dedicato da un fan su Twitter. «Ciao! Sono qui, sto bene ma sapete che ci vuole del tempo per riprendermi un po’», ha scritto. Ha anche raccontato di essere stata «sommersa da messaggi, Whatsapp». E poi è arrivato il marito Roberto Zappulla. «Sto cercando di rispondere a tutti! Lo farò! Dovessi finire ad agosto», ha promesso Maria Teresa Ruta. «Vi lascio questo bellissimo video che mi ha commosso. Grazie di tutto questo enorme affetto, siete tantissimi, forse troppi? La Ruta è con voi! Ci vediamo presto», ha concluso.

Ma non è finita qui, perché Maria Teresa Ruta ha inviato una lunga nota vocale ad un gruppo Instagram a lei dedicato. «Siete mitici, ma come mi state sostenendo, che affetto che mi avete dato. Sono scioccata dal vostro amore!», ha detto nella nota.

MARIA TERESA RUTA, FRECCIATINA POST ELIMINAZIONE…

Maria Teresa Ruta ha trattenuto a fatica le lacrime per l’ondata di affetto che l’ha travolta dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. «Qualcuno ha scritto siamo solo fanpage, non è vero. Grazie». Poi ha pubblicato un post con un video che chiama in causa anche il marito: «Oggi è San Valentino ed io ho avuto la fortuna di essere uscita dalla casa del Grande Fratello proprio in tempo per festeggiarlo con il mio Roberto!!!». L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è poi rivolta ai fan con una battuta: «Ma voi, che siete tantissimi giovani, e ancora non avete trovato l’amore ricordate che aspettare fa parte del piacere. L’amore arriverà! E se non arriva… CI SONO IO! (forse non vi fa impazzire l’idea… ho una certa!!!)». Insieme al post un video che ha condiviso anche nelle stories aggiungendoci un altro messaggio: «Oltre a dirvi grazie, devo dirvi che tutto questo affetto mi commuove e destabilizza. Tutto quello che ho fatto è essere semplicemente me stessa, spero di non avervi deluso… Mi sento forte del vostro grande affetto». Riguardo le polemiche per la sua eliminazione: «Che devo fare? Arrabbiarmi? Mi avete scritto che “in tanti non sono nel posto che meritano”, me lo avete scritto e io vi rappresento».

