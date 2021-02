Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, scontro a Live?/ Tradimenti e rivelazioni ma..

E’ arrivato il momento per Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria di finire allo scontro a Live Non è la d’Urso. La bella conduttrice ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020 da eliminata ormai da un paio di settimane e di certo non è mai stata assente, per un motivo o per l’altro, dai programmi di Barbara d’Urso sia da sola che insieme alla sua famiglia, ma questa sera per lei è arrivato il momento di scontrarsi o ritrovarsi con il suo ex marito, Amedeo Goria, padre dei suoi figli. I due in questi mesi hanno un po’ parlato di loro a distanza ma non si sono ancora ritrovati, almeno non sotto le luci di una telecamera, per mettere in fila tutto quello che si sono detti a partire dai tradimenti e finendo alle liti e alle accuse di essere stati poco presenti (soprattutto da parte di Maria Teresa Ruta ai danni dell’ex marito).

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, scontro a Live non è la d’Urso questa sera?

Ma cosa si diranno questa sera Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria nel salotto di Live non è la d’Urso questa sera? Ancora non lo sappiamo con precisione ma sicuramente a finire sotto la lente sarà il loro rapporto un po’ strano fatto di rispetto e tanto amore ma non tanto da essere fedeli fisicamente, almeno per quel che riguarda il cronista. In questi mesi quest’ultimo ha parlato molto dell’affetto che lo lega alla Ruta mentre lei, dal canto suo, ha rivelato dei suoi tradimenti ma anche della sua assenza, per un certo periodo, con Guenda e Gian Amedeo, i loro figli. Veramente i due hanno ancora qualcosa da dire che non sappiamo ancora o finiranno per litigare duramente? Quello che sappiamo è che la Ruta si è ritrovata con il suo ex per festeggiare la sua pensione insieme al resto della famiglia, l’atmosfera è cambiata dopo la cena?



