Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini/ “Fidanzato li scoprì, era furioso. Lui scappò”

Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini hanno avuto una storia? Stanno facendo discutere le rivelazioni della concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha dichiarato di aver avuto un flirt con il cantante risalente a ben 18 anni fa. Ora arrivano nuove indiscrezioni. Ne ha parlato Biagio D’Anelli ai microfoni di Francesco Fredella e Ludovica Marafini a “Quelli del gossip” RTL 102.5, spiegando di aver ascoltato un racconto ricco di dettagli proprio da Francesco Baccini. I due si trovavano a Rodi Garganico, città natale di Biagio D’Anelli. «Lui mi raccontò quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo e fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival». I due si sarebbero conosciuti ad un teatro di Milano: la showgirl lo invitò ad un saggio di pianoforte di Guenda Goria, che all’epoca era piccola.

«Poi una sera andò a casa di Maria Teresa e mentre stavano proprio per consumare entrò il fidanzato della Ruta». Biagio D’Anelli ha quindi smentito la circostanza raccontata nella Casa da Maria Teresa, secondo cui a sorprenderli sarebbe stata la figlia Guenda Goria.

“LA VERITÀ SU MARIA TERESA RUTA E FRANCESCO BACCINI”

Di questo fidanzato, però, di Maria Teresa Ruta non è stata rivelata l’identità. «Il fidanzato sentì aprire la porta con le mandate», ha raccontato Biagio D’Anelli a “Quelli del gossip” su RTL 102.5. Francesco Fredella e Ludovica Marafini allora gli hanno chiesto quale reazione ebbe Francesco Baccini: «Calmo e tranquillo è andato via. Ma era bianco, pallido. Molto spaventato». Sembra quasi descrivere la tipica scena da film della commedia all’italiana. Reazione diversa avrebbe ovviamente avuto il fidanzato di Maria Teresa Ruta, infatti i due ebbero una lite verbale furibonda.

Maria Teresa e Francesco Baccini, comunque, non si sarebbero più sentiti in tutti questi anni, probabilmente anche perché si aspettava un messaggio nei giorni successivi da Maria Teresa Ruta che invece sparì. Un atteggiamento che avrebbe deluso il cantante al punto tale da non volerle parlare più. Ma tutto potrebbe cambiare molto presto, perché secondo Biagio D’Anelli all’orizzonte potrebbe esserci un confronto al Grande Fratello Vip tra i due protagonisti di questo clamoroso flirt. Un faccia faccia molto atteso anche alla luce di queste nuove rivelazioni.



