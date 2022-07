Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dal GF Vip a Tale e quale show?/ I rumors

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: dopo il GF Vip arriva Tale e quale show 2022?

Il cast di Tale e quale show 2022 potrebbe accogliere anche due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Madre e figlia, protagoniste del reality di Alfonso Signorini lo scorso anno, avrebbero infatti sostenuto un provino per la nuova edizione dello show di Carlo Conti all’insegna delle imitazioni e del divertimento. Dopo i rumors degli ultimi giorni, anche il settimanale NuovoTv confermerebbe le voci secondo cui il duo tutto al femminile potrebbe rientrare nella lista dei possibili concorrenti.

Dayane Mello costretta a denunciare/ Guenda Goria la supporta: "Vigliacchi!"

Il magazine spiega infatti come la Ruta e la figlia Guenda potrebbero riunirsi sul piccolo schermo dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà. A concedere loro questa nuova opportunità televisiva questa volta non è un reality, ma uno dei programmi ormai divenuti simbolo del palinsesto di Rai1. Carlo Conti è alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione, che partirà dall’autunno in prima serata. In attesa di scoprire se mamma e figlia hanno superato a pieni voti il provino effettuato, i loro nomi circolano in rete assieme a quelli di molti altri ex gieffini.

Guenda Goria e Maria Teresa Ruta a Tale e Quale Show 2022?/ Dopo il GF Vip...

Tale e quale show 2022, Carlo Conti pesca dal Grande Fratello Vip

Sembra infatti che Carlo Conti quest’anno voglia pescare da Cinecittà i nomi che comporranno il nuovo cast di Tale e quale show 2022. Molte sue suggestioni proverrebbero infatti dal Grande Fratello Vip, e non si tratta solo di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Il conduttore avrebbe infatti pensato ad altre figure, tra cui Valeria Marini e Pamela Prati, ma anche concorrenti dell’ultima edizione del reality come Manila Nazzaro e le sorelle Selassié, queste ultime presumibilmente scartate ai casting stando ai più recenti rumors.

Guenda Goria: "Mirko? La nostra storia a rischio durante La Pupa e il Secchione"/ "Prova importante ma…"

Chi invece è certa di non prendere parte allo show delle imitazioni per eccellenza è Patrizia Pellegrino. L’ex inquilina di Cinecittà, che ha preso parte all’ultima edizione del reality, ha rivelato su Instagram di non aver superato il provino e si dice convinta di ritentare il prossimo anno. Fervono dunque i preparativi in vista della nuova stagione televisiva e anche Carlo Conti è alla ricerca dei giusti talenti che comporranno il cast di Tale e quale show 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA