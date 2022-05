MARIA TERESA RUTA E GUENDA GORIA/ “La rottura durante l’adolescenza perchè…”

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria ospiti a Oggi è un altro giorno. Mamma e figlia si sono raccontate a tutto tondo, a partire dalla fase di parziale rottura: “L’età dell’adolescenza è complicata da gestire per le mamme, soprattutto con una figlia talentuosa che vuole affermare la sua forza – ha esordito la Ruta – Io ho avuto una mamma molto forte e ne ho sofferto. Mi sono rivista un po’ in lei e non mi sono piaciuta. Ho deciso di prendere un po’ le distanze. Poi entrambe abbiamo conosciute una persona e anche questo è stata la causa. Lei si è sentita abbandonata, ma io avevo preso le distanze da una ragazza che voleva affermare la sua personalità sopra la mia”.

La versione di Maria Teresa Ruta è stata confermata da Guenda Goria: “Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la sua felicità e la felicità degli altri. Dà tanto amore, ma ha sempre presente qual è la sua realizzazione. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interessi con uelli degli altri. Non ha mai saputo fare un passo indietro per dare la priorità ai figli. Poi si è innamorata perdutamente e ho sofferto un po’ la sindrome dell’abbandono”.

MARIA TERESA RUTA E GUENDA GORIA, IL LORO RAPPORTO

Dopo una battuta sulla sua passione per lo spettacolo già in tenera età – “Io ballavo e cantavo sui tavoli quando avevo 3-4 anni, hanno visto in me questa potenzialità e mi hanno spinto a partecipare a qualche concorso di bellezza, da lì ho avuto delle esperienze teatrali e televisive” – Maria Teresa Ruta ha ripercorso il tentativo di violenza subito a 19 anni: “Non l’avevo raccontato perché non volevo dare un dispiacere ai miei genitori. Ero a Roma, a ferragosto, sono stata inseguita da due ragazzi che volevano derubarmi. Non c’era nessuno per le strade. Mi hanno spinto in un androne e mi hanno minacciato di volersi divertire con me. Mi ha aiutato l’amore di Amedeo Goria, mi ha aspettato e mi ha fatto capire di potermi fidare”. Guenda Goria è tornata invece sul padre Amedeo Goria, ex marito della Ruta: “Noi tendiamo a metterlo in croce, è terrorizzato da me (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto, ha un animo meraviglioso e a volte questo non appare agli altri, perché tutti conoscono la sua passione per le donne”.

